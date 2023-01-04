. Законы, вступающие в силу с 5 января
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Законы, вступающие в силу с 5 января

Законы, вступающие в силу с 5 января

Расширен перечень товаров, которые могут быть безвозмездно переданы таможенными органами медицинским, образовательным и иным социальным организациям.

В него включены: технические средства реабилитации, товары для детей, предметы для детского творчества, книжная продукция, а также технически сложные товары бытового назначения и др.

Правительство РФ будет устанавливать порядок и случаи безвозмездной передачи таможенными органами отдельных видов товаров, обращенных в федеральную собственность, федеральным органам исполнительной власти в целях обеспечения возложенных на них задач и функций.

Федеральный закон от 5 декабря 2022 № 494-ФЗ «О внесении изменений в статью 325 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Светлана Бондарчук высказалась о сбежавших звездах
Светлана Бондарчук высказалась о сбежавших звездах
Анастасия Волочкова бросила своего жениха
Анастасия Волочкова бросила своего жениха
Тамара Глоба рассказала о возвращении девяностых
Тамара Глоба рассказала о возвращении девяностых
Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в купальнике
Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в купальнике
Болезни Николая Баскова объяснил таролог
Болезни Николая Баскова объяснил таролог
Кристина Асмус новогодние каникулы проводит с дочкой и бойфрендом в Дубае
Кристина Асмус новогодние каникулы проводит с дочкой и бойфрендом в
Певица Нюша раздвинула ноги перед поклонниками
Певица Нюша раздвинула ноги перед поклонниками
Влад Соколовский попал под нож хирурга
Влад Соколовский попал под нож хирурга
Певица Слава устала от праздников
Певица Слава устала от праздников
В Совфеде заявили о падении доверия жителей Германии к власти
В Совфеде заявили о падении доверия жителей Германии к власти
Члены правительства РФ исполняют новогодние мечты детей
Члены правительства РФ исполняют новогодние мечты детей
В США прокомментировали слова внука де Голля о «заговоре» против России
В США прокомментировали слова внука де Голля о «заговоре» против

Топ на сегодня

В России призвали сделать новогоднюю стипендию по аналогии с 13-й зарплатой
В России призвали сделать новогоднюю стипендию по аналогии с 13-й
Любовь Успенская покоряет фанатов голым задом
Любовь Успенская покоряет фанатов голым задом
Основатель биржи FTX отказался признать вину в мошенничестве
Основатель биржи FTX отказался признать вину в мошенничестве
Стало известно о росте экспорта бензина из Индии на 142 процента
Стало известно о росте экспорта бензина из Индии на 142 процента
Тамара Глоба предупредила об опасности 2023 года
Тамара Глоба предупредила об опасности 2023 года

Еще по теме

Законы, вступающие в силу с 29 июля
Законы, вступающие в силу 13 октября
Законы, вступающие в силу 6 сентября
Законы, вступающие в силу 29 октября