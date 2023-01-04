. Законы, вступающие в силу с 5 января

Расширен перечень товаров, которые могут быть безвозмездно переданы таможенными органами медицинским, образовательным и иным социальным организациям.

В него включены: технические средства реабилитации, товары для детей, предметы для детского творчества, книжная продукция, а также технически сложные товары бытового назначения и др.

Правительство РФ будет устанавливать порядок и случаи безвозмездной передачи таможенными органами отдельных видов товаров, обращенных в федеральную собственность, федеральным органам исполнительной власти в целях обеспечения возложенных на них задач и функций.

Федеральный закон от 5 декабря 2022 № 494-ФЗ «О внесении изменений в статью 325 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»