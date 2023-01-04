. Жителей Москвы и европейской части России предупредили об аномальном похолодании
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Жителей Москвы и европейской части России предупредили об аномальном похолодании

Жителей Москвы и европейской части России предупредили об аномальном похолодании

В Москву и европейскую часть России придет сильное похолодание в ближайшие дни, температура будет ниже климатической нормы на 8-16 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Мощный обвал холода ожидается не только в Москве, он будет повсеместным на европейской территории России. Температура значительно ниже климатической нормы прогнозируется и в других регионах Центрального федерального округа, и на Урале, и даже на юге России», — рассказал он.

С 6 января температура в Северо-Западном, Уральском, Центральном и Приволжском федеральных округах будет ниже климатической нормы на 8-16 градусов. На юге России похолодание начнется с 7-8 января.

Со среды, 4 января, на Урале будет до минус 30-40 градусов. Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области и Пермском крае с 4 до 9 января.


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По материалам: pnp.ru

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