15 фото девушек, которые научились сами себе делать бомбический макияж не хуже любого визажиста
Сделать самому себе хороший макияж — дело непростое. Иногда уходит не один месяц или даже год, чтобы отточить такой же навык нанесения макияжа, которым владеет визажист-профессионал. Но тот, кто не сдаётся и продолжает методом проб и ошибок идти дальше, в конце своего пути всё-таки получает желаемое — макияж, в котором идеально всё и даже стрелки! Сегодня мы собрали для вас несколько примеров, когда девушки сумели виртуозно овладеть всеми косметическими штучками и составить серьёзную конкуренцию гуру бьюти индустрии.
«А я уже и забыла, как люблю этот хайлайтер»
«Всё ещё продолжаю практиковать работу с розовыми тенями и этими стрелками»
«Упс, кажется, я снова сделала макияж под цвет своего маникюра»
«Сегодня я безумно рада тому, как у меня классно получилось подвести глаза»
Пробный свадебный макияж
Тот самый случай, когда настолько переживаешь за организацию всего мероприятия, что готова взять всё в свои руки и даже сделать себе свадебный макияж без чьей-либо помощи.
Кто сказал, что витилиго — это приговор?
С тех пор, как мне поставили диагноз витилиго, меня стали называть «коровой» и «далматинцем», поэтому я решила просто этим вдохновиться.
Образ бабочки
«Мой повседневный макияж за 15 минут»
Иногда необязательно наносить тонну косметики себе на лицо, чтобы выглядеть хорошо!