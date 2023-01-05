. 15 фото девушек, которые научились сами себе делать бомбический макияж не хуже любого визажиста

Сделать самому себе хороший макияж — дело непростое. Иногда уходит не один месяц или даже год, чтобы отточить такой же навык нанесения макияжа, которым владеет визажист-профессионал. Но тот, кто не сдаётся и продолжает методом проб и ошибок идти дальше, в конце своего пути всё-таки получает желаемое — макияж, в котором идеально всё и даже стрелки! Сегодня мы собрали для вас несколько примеров, когда девушки сумели виртуозно овладеть всеми косметическими штучками и составить серьёзную конкуренцию гуру бьюти индустрии.

«А я уже и забыла, как люблю этот хайлайтер»

«Всё ещё продолжаю практиковать работу с розовыми тенями и этими стрелками»

«Упс, кажется, я снова сделала макияж под цвет своего маникюра»

«Сегодня я безумно рада тому, как у меня классно получилось подвести глаза»

Пробный свадебный макияж

Тот самый случай, когда настолько переживаешь за организацию всего мероприятия, что готова взять всё в свои руки и даже сделать себе свадебный макияж без чьей-либо помощи.

Кто сказал, что витилиго — это приговор?

С тех пор, как мне поставили диагноз витилиго, меня стали называть «коровой» и «далматинцем», поэтому я решила просто этим вдохновиться.

Образ бабочки

«Мой повседневный макияж за 15 минут»

Иногда необязательно наносить тонну косметики себе на лицо, чтобы выглядеть хорошо!

«Решила немного поиграть с голубыми и зелёными оттенками теней»

«Макияж, который я сама себе сделала, чтобы пойти на фестиваль»

Макияж под цвет волос

«На следующей неделе я иду на свою первую работу, как взрослая девочка. Обычно мой макияж очень яркий, но теперь я практикую что-то ближе к естественному образу»

До и после

«Никогда до этого не пользовалась красной помадой, но в этот раз это было правильным решением, чтобы нанести её на губы»

Стрелки, которые сделают любой взгляд выразительным