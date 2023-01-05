. 15 фото девушек, которые научились сами себе делать бомбический макияж не хуже любого визажиста
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15 фото девушек, которые научились сами себе делать бомбический макияж не хуже любого визажиста

15 фото девушек, которые научились сами себе делать бомбический макияж не хуже любого визажиста

Сделать самому себе хороший макияж — дело непростое. Иногда уходит не один месяц или даже год, чтобы отточить такой же навык нанесения макияжа, которым владеет визажист-профессионал. Но тот, кто не сдаётся и продолжает методом проб и ошибок идти дальше, в конце своего пути всё-таки получает желаемое — макияж, в котором идеально всё и даже стрелки! Сегодня мы собрали для вас несколько примеров, когда девушки сумели виртуозно овладеть всеми косметическими штучками и составить серьёзную конкуренцию гуру бьюти индустрии.

«А я уже и забыла, как люблю этот хайлайтер»

«Всё ещё продолжаю практиковать работу с розовыми тенями и этими стрелками»

«Упс, кажется, я снова сделала макияж под цвет своего маникюра»

«Сегодня я безумно рада тому, как у меня классно получилось подвести глаза»

Пробный свадебный макияж

Тот самый случай, когда настолько переживаешь за организацию всего мероприятия, что готова взять всё в свои руки и даже сделать себе свадебный макияж без чьей-либо помощи.

Кто сказал, что витилиго — это приговор?

С тех пор, как мне поставили диагноз витилиго, меня стали называть «коровой» и «далматинцем», поэтому я решила просто этим вдохновиться.

Образ бабочки

«Мой повседневный макияж за 15 минут»

Иногда необязательно наносить тонну косметики себе на лицо, чтобы выглядеть хорошо!

«Решила немного поиграть с голубыми и зелёными оттенками теней»

«Макияж, который я сама себе сделала, чтобы пойти на фестиваль»

Макияж под цвет волос

«На следующей неделе я иду на свою первую работу, как взрослая девочка. Обычно мой макияж очень яркий, но теперь я практикую что-то ближе к естественному образу»

До и после

«Никогда до этого не пользовалась красной помадой, но в этот раз это было правильным решением, чтобы нанести её на губы»

Стрелки, которые сделают любой взгляд выразительным

# Интересное
По материалам: twizz

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