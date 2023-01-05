. 5 января в Правобережном округе Иркутска произошло аварийное отключение электроэнергии
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5 января в Правобережном округе Иркутска произошло аварийное отключение электроэнергии

5 января в Правобережном округе Иркутска произошло аварийное отключение электроэнергии

5 января в 12:47 в Правобережном округе Иркутска произошло аварийное отключение электроэнергии. Аварию устраняют специалисты Южных электрических сетей. Ориентировочно электроснабжение восстановят к 18:00. Об этом сообщается в группе Иркутскэнергосбыта в социальной сети «ВКонтакте».

Под отключение попала часть домов на улицах: Аларская, 2-я Аларская, 30-й Иркутской Дивизии, 3-я Летчиков, 5-я Летчиков, Атласова, Байкальская, Белорусская, Бечевина, Вилюйская, Витимский, Воеводы Синявина, Гаражный, Григория Шелехова, Губернатора Трескина, Дежнева, Димитрова, Депутатская, Есенина, Ермака, Ефимия Кузнецова, Журавлева, Зверева, Ивана Кочубея, Ивана Попова, Ивана Чурина, Игнатьева, Ипподромная, Космический, Красноказачья, Красноярская, Крылатый, Култукская, Ледяная, Лиственничный, Луговой, Мурманская, Николая Полякова, Николая Спафария, Огородная 3-я, Онежская, Осетровский, Первомайская, Перевалова, Перфильева, Петрова, Пискунова, Плодово-ягодный, Пономарёва, Пшеничная, Пшеничная Падь, Ремезова, Ростовская, Ростовский, Руднева, Рябиновая, Советская, Спартаковская, Станиславского, Тверская, Топкинский, Трудовая, Тувинская, Угольный, Урожайная, Урожайный, Феодосия Пахолкова, Фомина, Фрунзе, Хомутовская, Цимлянская, Чапаева, Шевцова, Шелихова, Ядринцева, Якова Домбровского, Якова Малкова. Также электричество отключилось в СНТ Сибиряк.

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По материалам: irk

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