. Альбину Джанабаеву гонят из России из-за высказываний Меладзе
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Альбину Джанабаеву гонят из России из-за высказываний Меладзе

Альбину Джанабаеву гонят из России из-за высказываний Меладзе
Певица Альбине Джанабаевой досталось по полной программе. Недавно артист угодил в громкий скандал, признавшись на одном из корпоративов в поддержке Украины. После этого пользователи Сети захейтили не только Валерия Меладзе, но и его жену Альбину Джанабаеву. Альбина уже несколько месяцев не публикует новые посты в соцсети, но это не помешало хейтерам оставить многочисленные негативные комментарии под старыми публикациями исполнительницы. В них они просят 43-летнюю артистку убраться из России чуть ли не со всеми родственниками. «Валите из страны со своим мужем, такие, как вы, здесь не нужны»; «Какая мерзость! Докатились! В такое время и говорить подобное — позор Меладзе!»; «И вашим, и нашим — и споем, и спляшем»; «Надеемся, это твое последнее фото, сделанное в России! Вон отсюда!» — негодует публика. Правда, нашлись те, кто встал на сторону Джанабаевой и посоветовал ей не обращать внимания на злость со стороны незнакомых людей.
Пока Альбина, предпочитающая не вмешиваться в политику, не прокомментировала произошедшее с супругом. И остается только догадываться — будут ли дальше супруги проживать в России, в частности, в столице, где у них имеется шикарный особняк. Напомним, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева поженились в 2014 году, до этого у них был тайный многолетний роман. «Валерий рассказал, что у него есть отношения на стороне, даже есть ребенок. На вопрос «кто», он ничего не ответил. Но это было дело 20 минут, чтобы выяснить, кто. Я понимала, что Альбина нервничает чересчур много. Я не понимала причин такого поведения. Там были другие участницы этого коллектива, и они вели себя спокойно. А вот Джанабаева вела себя очень нервно. Я видела, что у нее глаза бегают, она моргает много, и я не совсем понимала причину такого поведения. Она замирает, когда я подхожу. Когда я стала вспоминать задним числом, мне стало все ясно. Я ее даже, по-моему, поздравила с рождением ребенка. Мне рассказывали историю, что якобы был парень-музыкант, скрипач какого-то симфонического оркестра… И у меня оснований подозревать ее в чем-либо не было», — откровенничала как-то первая жена Меладзе — Ирина Малухина.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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