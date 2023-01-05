. Анастасия Волочкова бросила своего жениха

Балерина Анастасия Волочкова сбежала на курорт без любимого мужчины. Звезда балета в начале новогодних праздников улетела в отпуск. Экс-прима Большого театра отправилась в свое излюбленное место – на Мальдивы, однако, судя по всему, на курорт она прибыла в гордом одиночестве, без жениха Дмитрия Дюрана, с которым изначально планировала совершить путешествие. Подписчики Волочковой были несколько озадачены тем, что рядом с ней нет кавалера, и принялись шутить о том, что Анастасия могла потерять избранника по дороге на курорт, тем более, судя по видео артистки в соцсети, на отдых она летела в весьма приподнятом настроении. Интернет-пользователи заподозрили, что Анастасия выпила лишнего еще в Москве, потому что она странно себя вела и смеялась без повода. Потом в самолете танцовщица тоже не давала скучать пассажирам, записывая ролики и рекламируя свое грядущее шоу.Оказавшись на Мальдивах, Волочкова не стала изменят себе и тут же покрасовалась перед камерой в неглиже, блеснув тем, что не следует показывать. Артистка облачилась в крошечные трусики от бикини, а на грудь набросила парео, которое, однако, лишь слегка прикрыло все «прелести» Анастасии. Напомним, изначально Волочкова объявила, что собирается провести отпуск с новым возлюбленным, который за пару недель их бурного романа успел стать ее женихом. Дмитрий, по словам танцовщицы, неожиданно сделал ей предложение, и они планировали сыграть свадьбу после дня рождения Анастасии в стиле зимней сказки в Лапландии.