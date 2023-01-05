. Анастасия Волочкова бросила своего жениха
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Волочкова бросила своего жениха

Анастасия Волочкова бросила своего жениха
Балерина Анастасия Волочкова сбежала на курорт без любимого мужчины. Звезда балета в начале новогодних праздников улетела в отпуск. Экс-прима Большого театра отправилась в свое излюбленное место – на Мальдивы, однако, судя по всему, на курорт она прибыла в гордом одиночестве, без жениха Дмитрия Дюрана, с которым изначально планировала совершить путешествие. Подписчики Волочковой были несколько озадачены тем, что рядом с ней нет кавалера, и принялись шутить о том, что Анастасия могла потерять избранника по дороге на курорт, тем более, судя по видео артистки в соцсети, на отдых она летела в весьма приподнятом настроении. Интернет-пользователи заподозрили, что Анастасия выпила лишнего еще в Москве, потому что она странно себя вела и смеялась без повода. Потом в самолете танцовщица тоже не давала скучать пассажирам, записывая ролики и рекламируя свое грядущее шоу.
Оказавшись на Мальдивах, Волочкова не стала изменят себе и тут же покрасовалась перед камерой в неглиже, блеснув тем, что не следует показывать. Артистка облачилась в крошечные трусики от бикини, а на грудь набросила парео, которое, однако, лишь слегка прикрыло все «прелести» Анастасии. Напомним, изначально Волочкова объявила, что собирается провести отпуск с новым возлюбленным, который за пару недель их бурного романа успел стать ее женихом. Дмитрий, по словам танцовщицы, неожиданно сделал ей предложение, и они планировали сыграть свадьбу после дня рождения Анастасии в стиле зимней сказки в Лапландии.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Светлана Бондарчук высказалась о сбежавших звездах
Светлана Бондарчук высказалась о сбежавших звездах
Анастасия Волочкова бросила своего жениха
Анастасия Волочкова бросила своего жениха
Тамара Глоба рассказала о возвращении девяностых
Тамара Глоба рассказала о возвращении девяностых
Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в купальнике
Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в купальнике
Болезни Николая Баскова объяснил таролог
Болезни Николая Баскова объяснил таролог
Кристина Асмус новогодние каникулы проводит с дочкой и бойфрендом в Дубае
Кристина Асмус новогодние каникулы проводит с дочкой и бойфрендом в
Певица Нюша раздвинула ноги перед поклонниками
Певица Нюша раздвинула ноги перед поклонниками
Влад Соколовский попал под нож хирурга
Влад Соколовский попал под нож хирурга
Певица Слава устала от праздников
Певица Слава устала от праздников
В Совфеде заявили о падении доверия жителей Германии к власти
В Совфеде заявили о падении доверия жителей Германии к власти
Члены правительства РФ исполняют новогодние мечты детей
Члены правительства РФ исполняют новогодние мечты детей
В США прокомментировали слова внука де Голля о «заговоре» против России
В США прокомментировали слова внука де Голля о «заговоре» против

Топ на сегодня

В России призвали сделать новогоднюю стипендию по аналогии с 13-й зарплатой
В России призвали сделать новогоднюю стипендию по аналогии с 13-й
Любовь Успенская покоряет фанатов голым задом
Любовь Успенская покоряет фанатов голым задом
Основатель биржи FTX отказался признать вину в мошенничестве
Основатель биржи FTX отказался признать вину в мошенничестве
Стало известно о росте экспорта бензина из Индии на 142 процента
Стало известно о росте экспорта бензина из Индии на 142 процента
Тамара Глоба предупредила об опасности 2023 года
Тамара Глоба предупредила об опасности 2023 года

Еще по теме

Анастасия Волочкова высказалась о своем любовнике
Анастасия Волочкова призналась, что для нее значил новый любовник
Анастасия Волочкова рассказала о многомиллионных долгах
Анастасия Волочкова меняет мужиков чаще, чем перчатки