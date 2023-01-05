. Анастасия Волочкова опять эпатирует публику голом в виде
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Анастасия Волочкова опять эпатирует публику голом в виде

Анастасия Волочкова опять эпатирует публику голом в виде
Балерина Анастасия Волочкова предстала перед фанатами без бюстгальтера в стрингах. Блондинка счастлива, что из холодной Москвы на время уехала к жаркому океану. Сотрудники отеля тепло приняли Анастасию и подарили ей букет любимых белых роз. Волочкова в восторге от пребывания на тропических островах. Персонал отеля с улыбками и цветами встретил звезду российского балета, а та их поблагодарила теплыми словами. Анастасия пребывает в прекрасном настроении, несмотря на то, что по дороге до острова случились приключения: гидросамолет сломался, пришлось ждать другой трансфер. Но танцовщица не расстроилась, а использовала время с пользой: изучала окрестности. «У меня что-то может быть без приключений или нет?» — негодовала она.
После того, как все было улажено, Волочкова наслаждалась тишиной и покоем, лежа под пальмой. «Мои ножки прилетели на Мальдивы. Посмотрите, в чем здесь кайф — здесь нет людей, ни души. Это счастье. Люди добрые, я так счастлива. За вас за всех пойду поплаваю. Меня встретили в аэропорту с белыми розами», — поделилась 46-летняя прима. Весь блог знаменитости пестрит яркими фотографиями на фоне бирюзовой воды. Танцовщица сняла видео, чтобы передать жаркую атмосферу архипелага, огня добавил и наряд Анастасии. Балерина позировала на пляже в красных стрингах, прикрывая голую грудь цветным платком. «Купальник в зоне бикини пошло смотрится»; «Опять эти трусы»; «Шли годы, а Настя все та же», — раскритиковали наряд подписчики. Также они стали интересоваться, почему рядом нет Дмитрия.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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