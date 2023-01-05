. Астролог предсказал, когда страница истории перевернется

Предсказательница рассказала, что ждет россиян в ближайшие месяцы. Новый 2023 год, Год Кролика, наступил всего несколько дней назад. Неудивительно, что всем интересно, как сложится этот год, все ждут хотя бы каких-то хороших новостей. Неудивительно, что так популярны стали прогнозы астрологов — хотя бы в них многие пытаются почерпнуть позитив. Правда, в последнее время они не очень радовали. Многие обещали наступление «тяжелого периода», «сложных переворотов», «грозовых событий». А так хочется позитивных предсказаний. И вот наконец один из таких прогнозов дала астролог Светлана Драган. Она рассказала, что последний месяц 2022 года заведомо оказался самым тяжелом – но об этом говорили все ведущие астрологи, в том числе Павел Глоба и Тамара Глоба, Василиса Володина. Но затем начнутся прорывные вещи, и историческая страница наконец-то перевернется. И это даст старт новым событиям, которые повлекут за собой позитивные перемены. «Декабрь сложный… Но ничего не пугайтесь… Прессинг уйдет. В феврале мы сможем наблюдать прорывные вещи. Март станет крайне поворотным. Историческая страница перелистнется. Это даст старт глобальным событиям, и все, что мы видим сейчас, останется в глубоком прошлом», — рассказала астролог Светлана Драган в программе «Малахов» на канале «Россия 1». По словам астролога, все перемены будут к лучшему. Конечно, очень бы хотелось, чтобы это сложилось именно так.