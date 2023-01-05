. Астролог предсказал, когда страница истории перевернется
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Астролог предсказал, когда страница истории перевернется

Астролог предсказал, когда страница истории перевернется
Предсказательница рассказала, что ждет россиян в ближайшие месяцы. Новый 2023 год, Год Кролика, наступил всего несколько дней назад. Неудивительно, что всем интересно, как сложится этот  год, все ждут хотя бы каких-то хороших новостей. Неудивительно, что так популярны стали прогнозы астрологов — хотя бы в них многие пытаются почерпнуть позитив. Правда, в последнее время они не очень радовали. Многие обещали наступление «тяжелого периода», «сложных переворотов», «грозовых событий». А так хочется позитивных предсказаний. И вот наконец один из таких прогнозов дала астролог Светлана Драган. Она рассказала, что последний месяц 2022 года заведомо оказался самым тяжелом – но об этом говорили все ведущие астрологи, в том числе Павел Глоба и Тамара Глоба, Василиса Володина. Но затем начнутся прорывные вещи, и историческая страница наконец-то перевернется. И это даст старт новым событиям, которые повлекут за собой позитивные перемены. «Декабрь сложный… Но ничего не пугайтесь… Прессинг уйдет. В феврале мы сможем наблюдать прорывные вещи. Март станет крайне поворотным. Историческая страница перелистнется. Это даст старт глобальным событиям, и все, что мы видим сейчас, останется в глубоком прошлом», — рассказала астролог Светлана Драган в программе «Малахов» на канале «Россия 1». По словам астролога, все перемены будут к лучшему. Конечно, очень бы хотелось, чтобы это сложилось именно так.  
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В Италии опровергли сообщения о поставках Украине противопехотных мин
В Италии опровергли сообщения о поставках Украине противопехотных мин
ЧП: Ведущую «Русского Радио» зарезал возлюбленный
ЧП: Ведущую «Русского Радио» зарезал возлюбленный
Станислав Садальский забил тревогу о пропаже звезды сериала «Сватов»
Станислав Садальский забил тревогу о пропаже звезды сериала «Сватов»
Лолита Милявская удивила пунктом в райдере
Лолита Милявская удивила пунктом в райдере
Бебуришвили зарекся помогать Гарику Харламову
Бебуришвили зарекся помогать Гарику Харламову
Принц Гарри заявил, что его брат Уильям едва его не убил
Принц Гарри заявил, что его брат Уильям едва его не убил
Шестеро детей пострадали при пожаре в российском городе
Шестеро детей пострадали при пожаре в российском городе
Регулятор в Британии откладывает решение по сделке Microsoft и Activision «по особым причинам»
Регулятор в Британии откладывает решение по сделке Microsoft и
Пользователи рассказали о страхах (12 фото)
Пользователи рассказали о страхах (12 фото)
Итальянская компания перестала закупать российский газ
Итальянская компания перестала закупать российский газ
Лев атаковал дрессировщика во время выступления на арене цирка в Сочи
Лев атаковал дрессировщика во время выступления на арене цирка в Сочи
Россиянам объяснили, как легче войти в рабочий режим после новогодних праздников
Россиянам объяснили, как легче войти в рабочий режим после новогодних

Топ на сегодня

Курс доллара превысил 72 рубля
Курс доллара превысил 72 рубля
В России решили ограничить раскрытие информации по экспорту нефти
В России решили ограничить раскрытие информации по экспорту нефти
Вера Брежнева оставила все в прошлом
Вера Брежнева оставила все в прошлом
Агата Муцениеце рассказал о смерти своего ребенка
Агата Муцениеце рассказал о смерти своего ребенка
Посвежевший Валентин Юдашкин прогулялся с родными по улицам Дубая
Посвежевший Валентин Юдашкин прогулялся с родными по улицам Дубая

Еще по теме

Тамара Глоба заявила, что 2023 год будет очень тяжелым
Тамара Глоба предсказала жуткий кризис на конец года
Тамара Глоба рассказала, когда жизнь наладится
Тамара Глоба предсказала, что будет в 2023 году