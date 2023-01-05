. Автоэксперт объяснил, как не стать жертвой популярного метода угона машины зимой
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Автоэксперт объяснил, как не стать жертвой популярного метода угона машины зимой

Автоэксперт объяснил, как не стать жертвой популярного метода угона машины зимой

Зимой чаще всего угонщики похищают автомобили с сигнализацией, которая подвержена электронному взлому, пока прогревается двигатель машины во дворе, рассказал "Газете.Ru" эксперт по противоугонной защите Андрей Кондрашов.

"Автовладелец приходит к машине, открывает ее, запускает двигатель, закрывает дверь и начинает сметать с машины снег. Но в момент, когда он изначально снимает машину с охраны, код сигнализации перехватывают угонщики, которые находятся неподалеку, в радиусе 50 м. А когда он начинает чистить снег – машину просто закрывают".

Когда владелец обнаруживает, что заведенная машина самостоятельно закрылась, он, как правило, решает пойти домой за вторым ключом. Тогда злоумышленники открывают авто и уезжают на нем. Часто владелец оставляет в салоне машины свой телефон и документы. Эксперт посоветовал не оставлять заведенную машину без присмотра, если ее двери внезапно закрылись, чтобы не оказаться в подобной ситуации.


"Не все сигнализации подвержены такому взлому, ему не поддаются устройства, поддерживающие диалоговый код с индивидуальными ключами шифрования", - объяснил Кондрашов.

За январь-октябрь прошлого года в России зарегистрировано 19 614 случаев угонов и краж колесных транспортных средств (легковых и грузовых автомобилей). Количество такого рода преступлений снижается с каждым годом. Злоумышленники чаще всего угоняют те автомобили, к которым они имели доступ с разрешения хозяина. Больше всего угонов фиксируется в Москве и Подмосковье.

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По материалам: uposters.ru

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