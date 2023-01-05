Автоэксперт объяснил, как не стать жертвой популярного метода угона машины зимой
Зимой чаще всего угонщики похищают автомобили с сигнализацией, которая подвержена электронному взлому, пока прогревается двигатель машины во дворе, рассказал "Газете.Ru" эксперт по противоугонной защите Андрей Кондрашов.
Когда владелец обнаруживает, что заведенная машина самостоятельно закрылась, он, как правило, решает пойти домой за вторым ключом. Тогда злоумышленники открывают авто и уезжают на нем. Часто владелец оставляет в салоне машины свой телефон и документы. Эксперт посоветовал не оставлять заведенную машину без присмотра, если ее двери внезапно закрылись, чтобы не оказаться в подобной ситуации.
"Не все сигнализации подвержены такому взлому, ему не поддаются устройства, поддерживающие диалоговый код с индивидуальными ключами шифрования", - объяснил Кондрашов.
За январь-октябрь прошлого года в России зарегистрировано 19 614 случаев угонов и краж колесных транспортных средств (легковых и грузовых автомобилей). Количество такого рода преступлений снижается с каждым годом. Злоумышленники чаще всего угоняют те автомобили, к которым они имели доступ с разрешения хозяина. Больше всего угонов фиксируется в Москве и Подмосковье.