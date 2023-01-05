. Автор Pentiment Джош Сойер приступает к работе над новым проектом
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Автор Pentiment Джош Сойер приступает к работе над новым проектом

Автор Pentiment Джош Сойер приступает к работе над новым проектом


В ноябре состоялся релиз игры Pentiment — небольшого авторского проекта известного геймдизайнера Джоша Сойера, идею которого он вынашивал более 20 лет. Игра уже доступна на Xbox и PC, плюс в подписке Game Pass. Проект получил хорошие отзывы и даже несколько наград «Игра года».

Автор Pentiment из Obsidian Джош Сойер в социальных сетях рассказал, что начинает работу над новым проектом. В качестве символического начала, Джош стер заметки по игре Pentiment со своей доски, освободив ее для новых идей.


Напомним, Obsidian сейчас работает не менее чем над 2 играми — это Avowed и The Outer Worlds 2.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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