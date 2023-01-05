. Авторы Atomic Heart обещают «умопомрачительную» оптимизацию на Xbox One
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Авторы Atomic Heart обещают «умопомрачительную» оптимизацию на Xbox One

Авторы Atomic Heart обещают «умопомрачительную» оптимизацию на Xbox One


Несколько недель остается до релиза Atomic Heart, и разработчики все активнее делятся с журналистами информацией о своем проекте. Ранее они уже говорили, что не допустят «ошибок Cyberpunk 2077» при запуске, помятую о серьезных проблемах с оптимизацией игры для консолей. В новом же интервью порталу Wccftech разработчики Atomic Heart снова коснулись вопроса оптимизации для приставок.

Студия Mundfish уверена, что игра Atomic Heart будет хорошо работать на консолях на старте, в том числе на приставках прошлого поколения — Xbox One и Playstation 4. Разработчики отмечают, что им пришлось буквально «разрезать движок», чтобы получить «умопомрачительную оптимизацию»:

Безусловно, мы сделали умопомрачительную оптимизацию и буквально разрезали движок консервным ножом, чтобы игра могла максимально использовать все возможные ядра ЦП на всех платформах. Мы перенесли много критического кода в асинхронные потоки. Код традиционно работает только в игровом потоке в Unreal Engine. Это было испытанием и непростым делом. Но оно того стоило. Я ни на что не намекаю, но мы даже смогли запустить игру на устройстве с 3 ядрами.

Напомним, релиз Atomic Heart назначен на 21 февраля на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза игра будет добавлена в Game Pass.

# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

Лев атаковал дрессировщика во время выступления на арене цирка в Сочи
Лев атаковал дрессировщика во время выступления на арене цирка в Сочи
Россиянам объяснили, как легче войти в рабочий режим после новогодних праздников
Россиянам объяснили, как легче войти в рабочий режим после новогодних
Участок дороги Железногорск-Илимский — Суворовский затопило из-за прорыва водопровода
Участок дороги Железногорск-Илимский — Суворовский затопило из-за
Кого ждет жесткая экономия и кому нужно быть осторожными с финансами в январе 2023 года: гороскоп
Кого ждет жесткая экономия и кому нужно быть осторожными с финансами
Авторы Atomic Heart обещают «умопомрачительную» оптимизацию на Xbox One
Авторы Atomic Heart обещают «умопомрачительную» оптимизацию на Xbox
Эшли Олсен тайно вышла замуж
Эшли Олсен тайно вышла замуж
Минобороны: авиация ВКС России сбила самолеты МиГ-29 и Су-25 ВСУ
Минобороны: авиация ВКС России сбила самолеты МиГ-29 и Су-25 ВСУ
В России выявили 3724 случая коронавируса
В России выявили 3724 случая коронавируса
Мать-героиня из Екатеринбурга: собака родила сразу 17 щенков (5 фото)
Мать-героиня из Екатеринбурга: собака родила сразу 17 щенков (5 фото)
Власти Эстонии обсуждают механизм кражи российских €17 млрд для Украины
Власти Эстонии обсуждают механизм кражи российских €17 млрд для
Министр промышленности РФ прилетел на новом МС-21 на предприятие ОАК в Ульяновске
Министр промышленности РФ прилетел на новом МС-21 на предприятие ОАК
5 января в Правобережном округе Иркутска произошло аварийное отключение электроэнергии
5 января в Правобережном округе Иркутска произошло аварийное

Топ на сегодня

Курс доллара превысил 72 рубля
Курс доллара превысил 72 рубля
В России решили ограничить раскрытие информации по экспорту нефти
В России решили ограничить раскрытие информации по экспорту нефти
Вера Брежнева оставила все в прошлом
Вера Брежнева оставила все в прошлом
Агата Муцениеце рассказал о смерти своего ребенка
Агата Муцениеце рассказал о смерти своего ребенка
Посвежевший Валентин Юдашкин прогулялся с родными по улицам Дубая
Посвежевший Валентин Юдашкин прогулялся с родными по улицам Дубая

Еще по теме

Авторы Atomic Heart про консольные версии: «ситуация как с Cyberpunk 2077 не повторится»
Ожидаемая игра Atomic Heart уже скоро получит дату релиза, сообщили разработчики
Авторы Atomic Heart в небольшом видео показали ключевой арт игры
К праздникам авторы Atomic Heart показали новый «зимний» скриншот из игры