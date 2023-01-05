. Авторы Atomic Heart обещают «умопомрачительную» оптимизацию на Xbox One





Несколько недель остается до релиза Atomic Heart, и разработчики все активнее делятся с журналистами информацией о своем проекте. Ранее они уже говорили, что не допустят «ошибок Cyberpunk 2077» при запуске, помятую о серьезных проблемах с оптимизацией игры для консолей. В новом же интервью порталу Wccftech разработчики Atomic Heart снова коснулись вопроса оптимизации для приставок.

Студия Mundfish уверена, что игра Atomic Heart будет хорошо работать на консолях на старте, в том числе на приставках прошлого поколения — Xbox One и Playstation 4. Разработчики отмечают, что им пришлось буквально «разрезать движок», чтобы получить «умопомрачительную оптимизацию»:

Безусловно, мы сделали умопомрачительную оптимизацию и буквально разрезали движок консервным ножом, чтобы игра могла максимально использовать все возможные ядра ЦП на всех платформах. Мы перенесли много критического кода в асинхронные потоки. Код традиционно работает только в игровом потоке в Unreal Engine. Это было испытанием и непростым делом. Но оно того стоило. Я ни на что не намекаю, но мы даже смогли запустить игру на устройстве с 3 ядрами.

Напомним, релиз Atomic Heart назначен на 21 февраля на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза игра будет добавлена в Game Pass.