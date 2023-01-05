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Байден отреагировал на предложение Путина о прекращении огня

Президент США Байден назвал предложение Путина о прекращении огня желанием передышки

Президент США Джо Байден отреагировал на предложение российского коллеги Владимира Путина прекратить огонь в зоне спецоперации на Рождество. Об этом сообщается в Twitter-акккаунте.

По его мнению, это попытка получить передышку («to find some oxygen»). Инициативу Путина глава Белого дома назвал «интересной». Он также обвинил Россию в ударах по гражданской инфраструктуре Украины на Новый год.

Ранее 5 января Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.

Министр обороны России Сергей Шойгу в соответствии с поручением отдал указания российским военным прекратить огонь.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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