Бари Алибасов рассказал, как экс-солистка Hi-Fi оставила Владимира Левкина без трусов: "Забрала все, что у него было"
55-летний Владимир Левкин в свое время был женат на экс-солистке группы Hi-Fi Оксане Олешко. О его браке с певицей далеко не самого лучшего мнения Бари Алибасов. Продюсер коллектива "На-На" считает, что женщина в буквальном смысле обобрала его бывшего подопечного.
По мнению Бари Алибасова, экс-солистка Hi-Fi использовала специальные зелья ради того, чтобы заполучить Владимира Левкина в мужья.
Продюсер группы "На-На" заявил в программе ТВЦ "Хватит слухов!", что Оксана Олешко негативно повлияла на жизнь Владимира Левкина.
Стоит отметить, в настоящее время экс-солистка Hi-Fi ведет закрытый образ жизни. После расставания с Владимиром Левкиным она дважды выходила замуж за предпринимателей.
Жена Владимира Левкина рассказала о своей беременности и раке мужа
В настоящее время Владимир Левкин проживает со своей третьей супругой Марией Ичетовкиной, занимаясь воспитанием дочери Ники.
Вместе возлюбленные уже смогли преодолеть немало трудностей. В числе прочего - онкологию, с которой боролся певец.