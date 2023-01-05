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Бари Алибасов рассказал, как экс-солистка Hi-Fi оставила Владимира Левкина без трусов: "Забрала все, что у него было"

Бари Алибасов рассказал, как экс-солистка Hi-Fi оставила Владимира Левкина без трусов: "Забрала все, что у него было"

55-летний Владимир Левкин в свое время был женат на экс-солистке группы Hi-Fi Оксане Олешко. О его браке с певицей далеко не самого лучшего мнения Бари Алибасов. Продюсер коллектива "На-На" считает, что женщина в буквальном смысле обобрала его бывшего подопечного.

По мнению Бари Алибасова, экс-солистка Hi-Fi использовала специальные зелья ради того, чтобы заполучить Владимира Левкина в мужья.


Она ходила в специальный китайский центр, заказывала какие-то зелья, приспособления, чтобы приворожить Володю. Он реально ходил как заколдованный, просто как робот

Продюсер группы "На-На" заявил в программе ТВЦ "Хватит слухов!", что Оксана Олешко негативно повлияла на жизнь Владимира Левкина.

Она забрала все, что у него было. Даже трусы — и те утащила! Когда она ушла, Володя рыдал, плакал. Я поехал его успокаивать. Как выяснилось, Оксана его обобрала. Интересно, как она сейчас?

Стоит отметить, в настоящее время экс-солистка Hi-Fi ведет закрытый образ жизни. После расставания с Владимиром Левкиным она дважды выходила замуж за предпринимателей.


Жена Владимира Левкина рассказала о своей беременности и раке мужа

В настоящее время Владимир Левкин проживает со своей третьей супругой Марией Ичетовкиной, занимаясь воспитанием дочери Ники. 

Вместе возлюбленные уже смогли преодолеть немало трудностей. В числе прочего - онкологию, с которой боролся певец.

Врачи боялись, что я рожу среди онкологических больных. Но я всегда была сильной. Если и поддавалась слабости, то только не перед мужем. Утро мое начиналось в больнице, где я наблюдалась по беременности, затем бежала к Володе, потом шла проводить кастинг для сериала "Интерны" и снова в больницу к любимому. К вечеру понимала, что даже ничего не ела. Порой закрывалась в машине, рыдала, кричала, потом включала музыку на полную громкость и пыталась успокоиться
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По материалам: uposters.ru

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