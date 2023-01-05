. Бебуришвили зарекся помогать Гарику Харламову

Шоумен помог артисту Гарику Харламову, что вышло ему боком. В ноябре прошлого года Интернет взорвало сообщение — Гарика Харламова на посту соведущего Павла Воли заменит Андрей Бебуришвили. Зрители восприняли новость неоднозначно. По словам Бебуришвили, его попросили выйти на сцену с Павлом Волей из-за болезни бывшего супруга Кристины Асмус. «Нам позвонил врач. У него есть доктор специальный, который всегда рядом. Он сказал: «Харламов не придет», — начал шоумен. Креативный продюсер шоу Алексей Ляпоров обратился к юмористу и попросил заменить коллегу. Андрей согласился без раздумий. «Собираюсь, еду в Барвиху, приезжаю… То есть меня попросили помочь людям. Плюс, я сам кайфанул — это интересно, провести Comedy в первый раз в жизни», — уточнил 30-летний шоумен в рамках шоу «Ночной контакт».Однако обстоятельства сложились не так, как представлял себе мужчина. После того выпуска на Бебуришвили обрушился поток критики. «Все начали писать: «Ты негодяй! Ты его выгнал». Так обидно», — вспоминает артист. Негатива со стороны поклонников шоу хватило с лихвой — Бебуришвили зарекся помогать 41-летнему Гарику в будущем. Андрей утверждает, что не хочет снова оказаться в подобной ситуации и навлекать на себя гнев публики. «Если Харламов будет тонуть, я не пойду вообще туда. Я ему помогу, мне скажут: «Зачем ты спас? Кто так спасает?» — иронизирует комик. Андрей уже отвечал хейтерам его нового амплуа после выхода эфира на экраны. Он заверил, юморист не собирается смещать Харламова с поста ведущего. «Я никого не подсиживал, мы с Гариком хорошие друзья. И считаю, что не должен смешивать работу и дружбу. Каждый должен быть на своем месте», — писал Бебуришвили в соцсетях.