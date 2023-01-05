. Бебуришвили зарекся помогать Гарику Харламову
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бебуришвили зарекся помогать Гарику Харламову

Бебуришвили зарекся помогать Гарику Харламову
Шоумен помог артисту Гарику Харламову, что вышло ему боком. В ноябре прошлого года Интернет взорвало сообщение — Гарика Харламова на посту соведущего Павла Воли заменит Андрей Бебуришвили. Зрители восприняли новость неоднозначно. По словам Бебуришвили, его попросили выйти на сцену с Павлом Волей из-за болезни бывшего супруга Кристины Асмус. «Нам позвонил врач. У него есть доктор специальный, который всегда рядом. Он сказал: «Харламов не придет», — начал шоумен. Креативный продюсер шоу Алексей Ляпоров обратился к юмористу и попросил заменить коллегу. Андрей согласился без раздумий. «Собираюсь, еду в Барвиху, приезжаю… То есть меня попросили помочь людям. Плюс, я сам кайфанул — это интересно, провести Comedy в первый раз в жизни», — уточнил 30-летний шоумен в рамках шоу «Ночной контакт».
Однако обстоятельства сложились не так, как представлял себе мужчина. После того выпуска на Бебуришвили обрушился поток критики. «Все начали писать: «Ты негодяй! Ты его выгнал». Так обидно», — вспоминает артист. Негатива со стороны поклонников шоу хватило с лихвой — Бебуришвили зарекся помогать 41-летнему Гарику в будущем. Андрей утверждает, что не хочет снова оказаться в подобной ситуации и навлекать на себя гнев публики. «Если Харламов будет тонуть, я не пойду вообще туда. Я ему помогу, мне скажут: «Зачем ты спас? Кто так спасает?» — иронизирует комик. Андрей уже отвечал хейтерам его нового амплуа после выхода эфира на экраны. Он заверил, юморист не собирается смещать Харламова с поста ведущего. «Я никого не подсиживал, мы с Гариком хорошие друзья. И считаю, что не должен смешивать работу и дружбу. Каждый должен быть на своем месте», — писал Бебуришвили в соцсетях.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В Италии опровергли сообщения о поставках Украине противопехотных мин
В Италии опровергли сообщения о поставках Украине противопехотных мин
ЧП: Ведущую «Русского Радио» зарезал возлюбленный
ЧП: Ведущую «Русского Радио» зарезал возлюбленный
Станислав Садальский забил тревогу о пропаже звезды сериала «Сватов»
Станислав Садальский забил тревогу о пропаже звезды сериала «Сватов»
Лолита Милявская удивила пунктом в райдере
Лолита Милявская удивила пунктом в райдере
Бебуришвили зарекся помогать Гарику Харламову
Бебуришвили зарекся помогать Гарику Харламову
Принц Гарри заявил, что его брат Уильям едва его не убил
Принц Гарри заявил, что его брат Уильям едва его не убил
Шестеро детей пострадали при пожаре в российском городе
Шестеро детей пострадали при пожаре в российском городе
Регулятор в Британии откладывает решение по сделке Microsoft и Activision «по особым причинам»
Регулятор в Британии откладывает решение по сделке Microsoft и
Пользователи рассказали о страхах (12 фото)
Пользователи рассказали о страхах (12 фото)
Итальянская компания перестала закупать российский газ
Итальянская компания перестала закупать российский газ
Лев атаковал дрессировщика во время выступления на арене цирка в Сочи
Лев атаковал дрессировщика во время выступления на арене цирка в Сочи
Россиянам объяснили, как легче войти в рабочий режим после новогодних праздников
Россиянам объяснили, как легче войти в рабочий режим после новогодних

Топ на сегодня

Курс доллара превысил 72 рубля
Курс доллара превысил 72 рубля
В России решили ограничить раскрытие информации по экспорту нефти
В России решили ограничить раскрытие информации по экспорту нефти
Вера Брежнева оставила все в прошлом
Вера Брежнева оставила все в прошлом
Агата Муцениеце рассказал о смерти своего ребенка
Агата Муцениеце рассказал о смерти своего ребенка
Посвежевший Валентин Юдашкин прогулялся с родными по улицам Дубая
Посвежевший Валентин Юдашкин прогулялся с родными по улицам Дубая

Еще по теме

Гарика Харламова выгнали из Comedy Club
Незлобин рассказал об уходе из камеди Гарика Харламова
Гарик Харламов прокомментировал уход из Comedy Club
Гарик Харламов приревновал Асмус к победителю телешоу «Танцы»