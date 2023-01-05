. Болезни Николая Баскова объяснил таролог
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Болезни Николая Баскова объяснил таролог

Болезни Николая Баскова объяснил таролог
Певец Николай Басков пугает своим внешним видом. После появления на публике опухшего и хромого Николая Баскова появилось много разных слухов о его реальном состоянии. Писали, что артист скрывает от фанатов серьезный недуг. Якобы он борется с неким тяжелым (чуть ли не смертельным) заболеванием. Таролог и нумеролог Элена Гамаюн считает, что все беды «натурального блондина» связаны с его трудоголизмом. Басков редко отказывается от предложений о работе, чем наносит серьезный урон своему организму. «По здоровью у него есть цифры, связанные с костно-мышечной системой, это 16 аркан (Башня) – это вены, ноги, позвоночник. Надо на это обратить внимание. Есть аспект трудоголизма, когда человек мало отдыхает и много работает, фанат своего дела», — цитирует таролога источник.
Единственным решением проблем в ситуации Баскова станет полноценный отдых. Без стресса и перегрузок он восстановится гораздо быстрее. По мнению эксперта, певцу следует чаще отказываться от работы, ведь всех денег не заработаешь. Кстати, этой весной артист получит долгожданный подарок судьбы, но ему надо к этому моменту набраться сил, иначе всё может пойти не по плану. «Если он будет думать негативно, бояться, переживать, впадать в депрессию и чувствовать, что ему не хватает энергии, то Фортуна повернется к нему спиной»,— добавила Гамаюн «ЭГ». Напомним, что ранее стали известны подробности операции Баскова. Как выяснилось, певец хромал из-за недавно перенесенного хирургического вмешательства. Ему понадобилась помощь хирургов из-за серьезной травмы ноги.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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