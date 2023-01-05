. ЧП: Ведущую «Русского Радио» зарезал возлюбленный

Анну Азовскую жестоко зарезали. 3 января в столичной квартире было найдено тело 34-летней ведущей «Русского Радио» Анны Азовской. Подозреваемый в жестоком преступлении человек уже задержан и дал показания. Им оказался избранник брюнетки — крупный бизнесмен. Несколько дней Анна снимала квартиру в Москве. Здесь ведущая «Русского Радио» и была жестоко убита. 33-летний преступник уже сознался в содеянном, рассказав на допросе, что забил возлюбленную ножом из-за приступа внезапной ненависти. «Установлено, что 3 января обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире жилого дома на ул. Полины Осипенко со своей 34-летней возлюбленной. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он нанес женщине ножом хозяйственно-бытового назначения не менее 30 ранений в область шеи, туловища и конечностей, от которых она скончалась на месте происшествия», — поделились представители прокуратуры Москвы. В отношении избранника Азовской уже выбрали меру пресечения — на время следствия он будет помещен под арест. «В ходе судебного заседания мужчина возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, просил избрать подписку о невыезде и надлежащем поведении, пояснил, что скрываться не намерен. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — отметили в ведомстве. К слову, Анна Азовская и предприниматель познакомились в июле 2021 года, в Москву приехали 31 декабря 2022-го, поселились в арендованной квартире. «3 января они поссорились, и он несколько раз ударил женщину кухонным ножом, который был в квартире, после чего она попыталась спрятаться в ванной комнате. Однако он смог открыть дверь и продолжил наносить удары. Обвиняемый также пояснил, что употреблял спиртные напитки. Вину он признал», — добавили в столичной прокуратуре, цитирует «Вологда Поиск».