. Что будет с ноутбуком, если его постоянно оставлять включенным в розетку: как это скажется на батарее
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Что будет с ноутбуком, если его постоянно оставлять включенным в розетку: как это скажется на батарее

Что будет с ноутбуком, если его постоянно оставлять включенным в розетку: как это скажется на батарее

Что будет с ноутбуком, если его постоянно оставлять включенным в розетку: как это скажется на батарее

Сейчас ноутбук есть у каждого второго жителя России. Это неотъемлемая часть современной жизни, ведь с помощью данного устройства можно работать абсолютно в любом месте. Стоит разрядиться батареи, как мы тут же подключаем ноутбук к розетке. А многие и вовсе оставляют девайс включенным в сеть.

Можно ли оставлять ноутбук постоянно включенным в розетку


Если все время держать ноутбук включенным в розетку, то вряд ли он вам прослужит на протяжении долгого времени. Аккумулятор устройства сделан таким образом, что даже если он заряжен, то рано или поздно он потеряет свой 100-процентный заряд. В таком случае приходится регулярно заряжать ноутбук при помощи розетки.

Но не стоит забывать, что это сказывается на циклах зарядки, и в конечном итоге приводит к износу аккумулятора. Если у вас минимальные циклы, то все равно их частота негативно сказывается на работе ноутбука.

Оптимальным вариантом заряда считается максимальный показатель, который варьируется от 70% до 80%, и минимальный — 20-30%. До 100% ноутбук лучше не заряжать. Такое же правило распространяется и на смартфоны.

Как постоянная зарядка влияет на работу ноутбука


Многие заряжают свой ноутбук от сетевого питания, ведь это очень удобно: не надо беспокоиться о том, что устройство может выключиться в самый неподходящий момент. Что касается самой батареи лэптопа, то она также очень удобна, ведь когда есть перебои со светом, доделать свой проект можно без подзарядки.

Однако если постоянно оставлять устройство подключенным к электросети, то можно столкнуться со следующими проблемами:

  • Перегрев. Высокая температура может негативно сказаться на работе ноутбука в целом, поэтому лучше не допускать такого состояния, ведь вряд ли устройство прослужит долго.
  • Скачки напряжения. Его перепады тоже негативно сказываются на ноутбуке, и в результате частых скачков он вовсе может отключиться. Если в помещении отключили свет, лучше вытянуть зарядное из розетки и не включать его некоторое время после подачи электричества.
  • Неоригинальное зарядное. Если использовать не тот блок питания, который был в комплекте к ноутбуку, то частая подзарядка может привести к поломке. Поэтому по возможности лучше использовать оригинальные комплектующие. Если они сломались, их можно отыскать на рынке или в специализированных магазинах.
# Общество
По материалам: rsute

Последние новости

Что будет с ноутбуком, если его постоянно оставлять включенным в розетку: как это скажется на батарее
Что будет с ноутбуком, если его постоянно оставлять включенным в
Пушилин сообщил о переводе почти всех раненных в Макеевке в другие регионы
Пушилин сообщил о переводе почти всех раненных в Макеевке в другие
Автоэксперт объяснил, как не стать жертвой популярного метода угона машины зимой
Автоэксперт объяснил, как не стать жертвой популярного метода угона
В Байкальске планируют создать краеведческий музей и спортплощадки
В Байкальске планируют создать краеведческий музей и спортплощадки
В Иркутской области из-за теплого начала зимы сдвинули открытие 16-ти ледовых переправ
В Иркутской области из-за теплого начала зимы сдвинули открытие 16-ти
Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Петуха
Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Петуха
В здравомыслии Макрона усомнились из-за поставок бронетехники на Украину
В здравомыслии Макрона усомнились из-за поставок бронетехники на
Юлия Савичева была раздавлена Максимом Фадеевым
Юлия Савичева была раздавлена Максимом Фадеевым
Врач рассказал о вреде отдыха в жарких странах зимой
Врач рассказал о вреде отдыха в жарких странах зимой
Парад планет: нужно ли ожидать это явление в 2023 году
Парад планет: нужно ли ожидать это явление в 2023 году
Опубликованы переговоры польских наемников в зоне спецоперации
Опубликованы переговоры польских наемников в зоне спецоперации
ШОС заявила о готовности создать условия для решения украинского кризиса
ШОС заявила о готовности создать условия для решения украинского

Топ на сегодня

В России продлили упрощенный ввоз смартфонов и ноутбуков до конца года
В России продлили упрощенный ввоз смартфонов и ноутбуков до конца года
Старовер рассказал о вере Папы Бенедикта XVI в пророчества о России
Старовер рассказал о вере Папы Бенедикта XVI в пророчества о России
Внук Шарля де Голля: "Ни один другой народ со времен Второй мировой не испытал такого грабежа, как русские сегодня"
Внук Шарля де Голля: "Ни один другой народ со времен Второй
Странная подача еды в кафе и ресторанах (24 фото)
Странная подача еды в кафе и ресторанах (24 фото)
Озвучена возможная тема беседы Путина с Эрдоганом
Озвучена возможная тема беседы Путина с Эрдоганом

Еще по теме

Samsung выпустила ноутбук оснащенный сенсорным экраном
Prestigio выпустил новый ноутбук-перевёртыш Ecliptica
Как правильно заряжать аккумулятор смартфона рассказали эксперты
Linux-ноутбук Pinebook поступит в продажу за 89 долларов