. Что будет с ноутбуком, если его постоянно оставлять включенным в розетку: как это скажется на батарее

Сейчас ноутбук есть у каждого второго жителя России. Это неотъемлемая часть современной жизни, ведь с помощью данного устройства можно работать абсолютно в любом месте. Стоит разрядиться батареи, как мы тут же подключаем ноутбук к розетке. А многие и вовсе оставляют девайс включенным в сеть.

Можно ли оставлять ноутбук постоянно включенным в розетку





Если все время держать ноутбук включенным в розетку, то вряд ли он вам прослужит на протяжении долгого времени. Аккумулятор устройства сделан таким образом, что даже если он заряжен, то рано или поздно он потеряет свой 100-процентный заряд. В таком случае приходится регулярно заряжать ноутбук при помощи розетки.

Но не стоит забывать, что это сказывается на циклах зарядки, и в конечном итоге приводит к износу аккумулятора. Если у вас минимальные циклы, то все равно их частота негативно сказывается на работе ноутбука.

Оптимальным вариантом заряда считается максимальный показатель, который варьируется от 70% до 80%, и минимальный — 20-30%. До 100% ноутбук лучше не заряжать. Такое же правило распространяется и на смартфоны.

Как постоянная зарядка влияет на работу ноутбука





Многие заряжают свой ноутбук от сетевого питания, ведь это очень удобно: не надо беспокоиться о том, что устройство может выключиться в самый неподходящий момент. Что касается самой батареи лэптопа, то она также очень удобна, ведь когда есть перебои со светом, доделать свой проект можно без подзарядки.

Однако если постоянно оставлять устройство подключенным к электросети, то можно столкнуться со следующими проблемами: