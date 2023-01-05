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Дмитрий Харатьян рассказал о своем сыне

Дмитрий Харатьян рассказал о своем сыне
Актер Дмитрий Харатьян поделился подробностями личной жизни. Артист, несмотря на очень напряженный рабочий график, новый год встретил в семейном кругу и затем собрался устроить шашлыки с друзьями: Балуевым, Каплевичем, Мамаевым, Маклаковым. Этот праздник стал для семейства Дмитрия Харатьяна особенным. Дело в том, что в прошлом году скончался их любимый пес, актер с женой Мариной очень переживали, но в этом году все-таки договорились и решились на пополнение. «Летом ушел из жизни наш песик Джазик, и вот мы решились: в новом году у нас появится новый член семьи — решили взять белую швейцарскую овчарку. У нас живет кот Кокос породы невская маскарадная, тоже светлый и очень красивый», — поделился Дмитрий.
В жизни его сына тоже перемены. Иван не пошел по стопам отца, хотя в детстве у него был опыт съемок в фильме «Андерсен. Жизнь без любви» Эльдара Рязанова. Наследник актера выбрал режиссерскую стезю, а в прошлом году он окончил режиссерский факультет. И уже даже в фестивалях участвует со своими проектами. Иван снял дипломный фильм «Девушка с косой» — с Антоном Шагиным, Юлией Хлыниной, Елизаветой Кононовой. Осенью он получил за этот фильм призы за лучшую режиссуру на международном кинофестивале «Крылатый барс» в Казани и кинофоруме «Перспективное кино» в Ярославле. Дмитрий гордится тем, что Иван советуется с ним по творческим вопросам и ему дорого мнение отца. «Мы вместе искали сценарий для его дипломного фильма. Я выполнял функции продюсера: например, нужна была больница на три дня, я договорился, и нам дали возможность снимать»,— рассказал актер в интервью «Телепрограмме».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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