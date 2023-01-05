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Гарик Харламов высказался о своей дочери

Гарик Харламов высказался о своей дочери
Артист Гарик Харламов с юмором поздравил свою дочь. Сегодня у дочки Гарика Харламова и Кристины Асмус праздник — ей исполнилось девять лет. Одним из первых её в социальной сети с днём рождения поздравил отец. Резидент Comedy Club признался, что оказался в затруднении — он немного запутался в поздравлении. У Харламова появилась давняя традиция — поздравлять дочку в соцсетях. Сам он назвал ее «странной», но отказываться от привычки не собирается. «Странная привычка писать поздравления своей дочке в соцсетях никак меня не отпускает. Ну раз до этого писал, то странно в девять лет не написать. С днем рождения, Настюха! С девятилетием, моя любовь. Будь здорова, счастлива, умна и позитивна. Твой отец Игорь... Хотя нет, как будто какой-то батюшка подписал. Твой батя Гарик. Блин, зачем подписывать вообще. Ты же знаешь, кто я такой. Да и вообще я сейчас все лично скажу. Всё. Пошёл поздравлять», — обратился к дочери Гарик Харламов, выложив забавное фото с ней.
Увы, у шоумена нет возможности сегодня лично поздравить дочь. Настя вместе с мамой улетела на новогодние праздники в Эмираты. По словам Кристины Асмус, ее уговорила на эту поездку дочь.  Однако от бдительных фанатов ничего не утаишь. Уже два года в социальных сетях ходят слухи о том, что новым возлюбленным Асмус стал ее коллега Роман Евдокимов. Похоже, не зря. На странице актера появился снимок, сделанный в тех же самых апартаментах в Дубае, где веселилась Асмус. Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись более двух лет назад. Но, как недавно выяснилось, они продолжают жить под одной крышей, хотя и у актрисы, и у шоумена уже давно наладилась своя личная жизнь. Про факт совместного проживания стало известно, когда разгорелся нешуточный скандал из-за обидных высказываний Харламова о жилье, которое он оставил Асмус. А далее они устроили публичную перебранку в социальных сетях, где не скупились на выражения и выкладывали все новые факты о совместной жизни.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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