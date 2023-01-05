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Германия передаст Украине батарею Patriot

Германия передаст Украине батарею PatriotБелый дом сообщил, что Германия передаст Украине БМП Marder и батарею Patriot

США намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора лидеров обеих стран Джо Байдена и Олафа Шольца.

Кроме того, стороны намерены обучить украинских военных обращению с обоими образцами современной западной бронетехники.

В ходе переговоров Байден и Шольц выразили «общую решимость» продолжать финансовое, гуманитарное, военное и дипломатическое содействие Украине «столько, сколько потребуется».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале подготовки к передаче Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По словам Кулебы, развертывание Patriot ожидается в максимально короткие сроки.

21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. Ожидается, что миллиард долларов будет выделен со стороны Госдепартамента, а 850 миллионов долларов — по линии Пентагона.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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