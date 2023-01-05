. Hades II получит русскоязычную локализацию, разработчики ищут переводчиков
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Hades II получит русскоязычную локализацию, разработчики ищут переводчиков

Hades II получит русскоязычную локализацию, разработчики ищут переводчиков


На The Game Awards состоялся анонс Hades II — сиквела одной из лучших игр 2020 года. На данный момент у Hades II нет списка платформ, где выйдет игра, но известно, что разработчики намерены уже в 2023 году выпустить игру в раннем доступе, чтобы доработать ее совместно с сообществом.

Сейчас в Steam у игры Hades II обозначен только один поддерживаемый язык — английский. Но, похоже, что русская локализация у проекта все же будет. На своем официальном сайте студия Supergiant Games объявила о поиске специалистов для работы над Hades II. Нужны специалисты, которые займутся переводом. Игру будут переводить на: французский, итальянский, немецкий, испанский, корейский, бразильский португальский, русский, упрощенный китайский, польский.

Напомним, первая Hades выходила на приставках Xbox и в течение года после релиза была частью подписки Game Pass.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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