. Израненный звезда "Мстителей" показал себя после того, как попал под гусеницы снегоуборочной машины
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Израненный звезда "Мстителей" показал себя после того, как попал под гусеницы снегоуборочной машины

Израненный звезда "Мстителей" показал себя после того, как попал под гусеницы снегоуборочной машины

51-летний актер Джереми Реннер отметил Новый год в больнице. Исполнитель роли Соколиного глаза попал под гусеницы снегоуборочной машины, однако благодаря заботе врачей он уже смог связаться с поклонниками.

В США в последнее время бушевали снежные бури, и актеру пришлось чистить от снега территорию вокруг своего ранчо, но по неосторожности он серьезно пострадал. Состояние Джереми его представители оценивали как "критическое, но стабильное", но теперь ему лучше.


"Спасибо всем за добрые слова. Мне слишком сложно печатать, но я посылаю лучи любви всем вам", — подписал звезда "Мстителей" свое селфи. Фолловеры пожелали ему скорейшего выздоровления. Среди них отметились и коллеги Реннера: Крис Прэтт, Пол Беттани, Крис Хемсворт и другие.

Все случилось, потому что Джереми забыл поставить на тормоз снегоуборочную машину. Она прокатилась по его ноге и нанесла травму груди. Мужчина мог не выжить, если бы его не заметил сосед, который наложил жгут на кровоточащую ногу и вызвал скорую. 

Актеру сделали две операции, и теперь его жизни ничего не угрожает. Семья Реннера благодарна врачам и другим принимавшим участие в спасении.

"Хотели бы выразить свою благодарность невероятным врачам и медсестрам, ухаживающим за ним, пожарным и спасателям, шерифу округа Уошо, мэру города Рино Хиллари Шив и семьям Карано и Мердок", — написали они.

К слову, в 2016 году при схожих обстоятельствах погиб перспективный актер с русскими корнями Антон Ельчин. Он забыл поставить на ручник машину, и она зажала его между бампером и кирпичной колонной. Антону было всего 27 лет, но актер успел оставить яркий след в кинематографе, исполнив роли в "Сердца в Атлантиде", "Альфа Дог", "Выживут только любовники" и в других знаковых картинах.

Антон Ельчин
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По материалам: uposters.ru

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