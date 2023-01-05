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Эшли Олсен тайно вышла замуж

Эшли Олсен тайно вышла замужАмериканская актриса Эшли Олсен тайно вышла замуж за художника Луи Эйснера

36-летняя американская актриса и дизайнер Эшли Олсен тайно вышла замуж. Соответствующую информацию приводит PageSix.

Сообщается, что избранником звезды стал 33-летний художник Луи Эйснер. Пара вступила в отношения в 2017 году.

По информации анонимных источников, свадебная церемония состоялась 28 декабря 2022 года в частном доме Лос-Анджелеса, США. Известно, что на закрытом мероприятии присутствовали около 50 человек.

Эшли Олсен и Мэри-Кейт Олсен — американские сестры-близнецы, которые прославились в детстве после ролей в сериале «Полный дом» и таких фильмах, как «Паспорт в Париж» и «Двое: Я и моя тень». Впоследствии получили известность как модельеры, основав два модных бренда: The Row и Elizabeth&James.

В апреле 2022 года бывшие супруги — актриса Мэри-Кейт Олсен и брат 23-го президента Франции Николя Саркози Оливье — решили продать общий дом в Нью-Йорке. Стоимость сделки составила 13,5 миллиона долларов.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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