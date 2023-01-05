. Юлия Савичева была раздавлена Максимом Фадеевым

Певица Юлия Савичева рассказала, что испытывала после расставания с продюсером. Артистка призналась, что не так давно сумела частично восстановить близкие отношения с Максимом Фадеевым. Певица с юности считала продюсера своим «вторым отцом», однако в 2018 году они серьезно поругались и перестали общаться. Савичева вспоминает, что она крайне тяжело переживала новость о своем уходе из продюсерского центра. Фадеев принял решение прекратить работу с певицей внезапно, а заодно лишил её авторских прав на песни, оставив таким образом её абсолютно ни с чем. «Он был мне как второй отец, и это не просто громкие слова, я действительно так думала. Когда это все произошло, я была очень зла и раздавлена. Полгода не могла взять себя в руки»,— рассказала Савичева.После этого Юлия взяла себя в руки и начала искать новый материал для песен. После всех переживаний она нашла трек «Сияй», который перезапустил её карьеру. Примерно в это же время Савичева восстановила общение с Фадеевым. «Нам с Максом удалось преодолеть все разногласия, сейчас у нас замечательные отношения, а главное — я снова могу исполнять свои песни»,— заверила Савичева «Hello!». Напомним, что Фадеев впоследствии отказался от сотрудничества не только с Савичевой, но и со всеми остальными артистами лейбла. Работу потеряла даже Ольга Серябкина, которая была очень близка с продюсером. Вскоре после ухода от Фадеева она вышла замуж и родила сына, а потом занялась развитием сольной карьеры.