. Как и когда загадать желание в Сочельник, чтобы оно сбылось

Сочельник – это идеальное время для того, чтобы загадать желание. Несколько рекомендаций помогут сделать это правильно. Если искренне верить в свою мечту и прикладывать усилия для ее осуществления, то она обязательно сбудется.

Ритуалы в Рождество

Сочельник – это день перед Рождеством. В народе верили, что период является волшебным, поэтому занимались гаданиями, загадывали желания. Есть несколько способов, как загадать желание, чтобы оно сбылось. Первое, что важно знать – проводят ритуал в ночь с 6 на 7 января.

Простой ритуал для исполнения желания

Такой ритуал проводят в ночь с 6 на 7 января. Необходимо выйти на улицу и встать в такое место, где нет тени, чтобы было достаточно ясно от луны и звезд. Если не получается выйти из дома, тогда можно проделать процедуру прямо в своей комнате. Главное, чтобы были видны звезды в ночном небе. Свет включать при этом не нужно.





Далее необходимо посмотреть на ночное небо и мысленно представить, чего хочется в новом году. Мечту важно сформулировать четко. Затем закрыть глаза правой рукой и проговорить вслух свои желания. После этого рукой как бы смахнуть с лица в небо то, что было загадано. Таким образом, Вселенная должна услышать пожелания. Для закрепления результата следует зажечь свечу красного цвета и написать на ней желание в двух-трех словах коротко.

Ритуал с ангелочками





Для такого ритуала следует взять плотный лист бумаги, нарисовать на нем ангелочка и вырезать его. Затем загадывается желание – одно, самое заветное и важное. Рекомендуется заранее продумать, чего хочется, чтобы потом не терять время зря. Далее необходимо нарисовать ангелу один глаз. Спрятать фигурку. Как только появятся серьезные предпосылки к тому, что мечта исполняется, необходимо достать спрятанного ангелочка и нарисовать ему второй глаз. Когда желание полностью исполнится, нужно сохранить ангела.

Ритуал для церкви

Для этого следует пойти в церковь. Находясь внутри храма, загадать желание, а затем зажечь свечу. Если оно чистое и доброе, то обязательно сбудется в ближайшее время.





Ритуал на исполнение заветного желания

Утром 7 января, в день Рождества, необходимо постоянно проговаривать про себя свою заветную мечту. Это поможет притянуть ее исполнение. Затем каждое утро повторять такую же процедуру: про себя проговаривать желание на протяжении 40 дней. Вселенная обязательно услышит просьбу. Затем на 40 день нужно выйти на улицу и покормить птичек хлебом. После этого следует просто ждать исполнения мечты.

Беседа со Вселенной





Если нет четкого понимания того, чего хочется получить в новом году, тогда можно провести беседу со Вселенной. Для этого необходимо выйти на улицу в 12 ночи и прогуляться до 3 утра. Спутников с собой брать не нужно. Начинается все с благодарности. Следует настроить самого себя на то, что наступает Рождество, волшебное время. Посмотреть в ночное небо и попросить о сокровенном: что хочется от жизни получить, какие цели достигнуть.

Просьбы должны быть добрыми и искренними. Загадать можно лишь три желания. Важно просто беседовать, а не попрошайничать. После беседы, обязательно следует поблагодарить Вселенную за то, что она выслушала. Постоять несколько минут и почувствовать связь с окружающим миром, небесными силами.

Рекомендации, чтобы желания исполнились

Для того чтобы мечты сбывались, важно правильно все сделать. Четких правил нет, но есть рекомендации.

Желания не должны быть меркантильными, материальными, корыстными. Можно попросить, например, о том, чтобы получить хорошую работу с достойной оплатой труда, тогда будет финансовая стабильность. Просьба о новом крутом Айфоне или Айпаде совсем неуместна.

Свое желание важно заранее четко сформулировать. Загадывать можно в период с 12 ночи до 4 утра. Из Библии следует, что в это время зажглись звезды на небе, когда родился Иисус Христос.





Нельзя загадывать нечто негативное, плохое, желать другим неприятностей в жизни. Вселенная не будет выполнять подобные просьбы. Она может помочь лишь тогда, когда намерения добрые.

Важно уверенно озвучивать свою просьбу, точно знать, чего хочется. Желание должно звучать так, будто оно точно исполнится, например: «Я скоро рожу замечательного здорового ребенка! Благодарю за это, Господи».

В конце просьбы обязательно нужно поблагодарить Господа Бога. Частицу «не» лучше не употреблять.

Загадать что-то хорошее и доброе можно не только для себя, но и для любимых людей. Самое важное – это искренне верить в то, что мечта исполнится.