. Как узнать судьбу в святочные гадания

Скоро наступит время гаданий, когда можно узнать свою судьбу. Святки — самое подходящее время для гадания. С 6 по 18 января есть возможность заглянуть в будущее и узнать, получится ли встретить суженого в этом году. По поверьям, с началом Святок на землю спускаются души умерших, начинаются потехи нечистой силы и ведьм. С древних времен считается, что в эти дни нужно отказаться от любой работы и посвятить себя магическим ритуалом. Мы собрали несколько способов узнать будущее.На Святки перед сном кладут под подушку четырех королей и говорят: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне». Если появится пиковый король — жених окажется стариком и ревнивцем, червонный — молодой и богатый, крестовый — военный или бизнесмен, а бубновый — будут сваты от желанного жениха.Золотое кольцо необходимо положить в стакан с водой и поставить на ночь на мороз (можно вынести на балкон). Если нет балкона или на улице оттепель, сгодится и морозильная камера холодильника. Уже утром появится результат. Замерзшая вода без бугорков означает бездетность. Если же на поверхности льда образовались бугорки, у вас будут сыновья. Ямки на замерзшей поверхности означают, что родятся девочки.Воск растапливают в кружке, наливают молоко в блюдце и ставят у порога квартиры или дома. Со словами: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска» выливают в молоко растопленный воск. Затем внимательно наблюдают за происходящим. Если видится застывший крест — ждут в новом году болезни. Если цветок — будет свадьба или встретится любимый. Если зверь — появится какой-то недруг. Если воск потечет полосками, предстоят дороги, переезды. Звездочки означают удачу на службе или в учебе. Человеческая фигурка — обретете друга.Это самое «реальное» гадание совершается строго в лунные вечера во дворе или в помещении, куда проникает свет. Лучшее время для этого гадания полночь, когда максимальна сила луны. Большое зеркало ставят на столе, против него — маленькое, по краям — две свечи и начинают наводить зеркала. Когда отразятся 12 зеркал, смотрят образы в последнем из них. Увидев символ или лицо, надо немедленно сказать: «Чур, сего места!» Стол обязательно должен быть накрыт чистой белой или абсолютно черной скатертью — эти цвета имеют защитную силу, выступая оберегом для гадающих. Также важно сохранять полное молчание.Нужно написать имя любимого человека, затем положить записку на блюдце и поджечь ее. Если бумага сгорит не до конца — желание, которое вы связываете с этим человеком, сбудется.Берут сырое яйцо, проделывают в нем маленькую дырочку и выливают содержимое в теплую воду. По свернувшемуся белку угадывают будущее. Вид церкви означает венчание, кольцо — обручение, куб — гроб, корабль — командировку (мужчине) или возвращение мужа из командировки (женщине). Опустившийся на дно белок символизирует беду в доме.Налейте воду в таз. По краям емкости закрепите полоски бумаги, на которых напишите свои желания. В половинку скорлупы грецкого ореха («лодочку») поместите маленькую горящую свечу. Пустите этот своеобразный кораблик на середину таза, и в зависимости от того, записку с каким желанием он подожжет, то и сбудется.Нужно расположиться перед ровной светлой стеной. При необходимости ее можно завесить белой простыней. Начинать гадание по тени следует в полной сосредоточенности на вопросе, который может касаться любой сферы жизни. Нужно перевернуть тарелку и положить на ее дно скомканный бумажный лист. Горящую свечу ставят так, чтобы на стене образовывалась хорошо просматриваемая тень. Уже на этом этапе гадающий может увидеть первый образ, указывающий на первопричину проблемы. Бумагу следует поджечь. Необходимо внимательно наблюдать за тенями, появляющимися на стене. Каждая из них содержит в себе ответ на вопрос.