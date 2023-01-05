. Как жить в 2023 году, рассказал специалист
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Как жить в 2023 году, рассказал специалист

Как жить в 2023 году, рассказал специалист
Психолог поделился советами, как пережить нынешнюю ситуацию. Психолог и блогер Вероника Степанова дала рекомендации на год Кролика. По словам эксперта, в 2023-м нужно жить на полную катушку и ничего не откладывать на потом. Вероника Степанова поделилась мыслями на 2023-й. Психолог считает, что у людей появилась уникальная возможность наверстать упущенное. «Сделайте шаг в сторону, выйдите из неврастеничного коридора, в котором вы были всецело вовлечены в происходящие события прошлого года. Научайтесь выходить из этого и смотреть как на некий судьбоносный процесс, как на какое-то кино, как на то, что должно произойти. У России абсолютно точно есть своя история и свой путь, а вы просто свидетели этого. Я вас призываю к философскому восприятию жизни: «День прошел и слава Богу», — без лишних истерик и суеты», — сказала специалист на своем YouTube-канале. По мнению Вероники, именно в год Кролика нужно рисковать и делать то, на что раньше не хватало смелости. «Есть возможность купить — купи, есть возможность встретиться — встреться. Этот день и этот 2023 год дает нам понять, что никакого завтра нет, — отметила она. — А для нас всех это полезно, мы были в ловушке того, что вот есть завтра, там вот когда-нибудь я поживу. Вы либо сейчас живете, либо никогда! Достали платья из шкафов, посуду из сервантов, пошли на все собеседования, на которые боялись пойти». «Важно сделать этот вдох полной грудью и сказать жизни: «Да». На мой взгляд, «только сегодня» — лозунг 2023 года и именно в этот период нужно заняться тем самым любимым делом вашей жизни», — заключила Степанова.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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