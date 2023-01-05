. Когда начинаются Святки в 2023 году

Святки — одни из самых ярких праздничных периодов в православном календаре. Многие забывают о том, когда начинаются Святки и когда заканчиваются. Мы напомним вам о дате их начала и конца, а также расскажем об их главных традициях.

Святки — это праздничный и веселый период времени, который соединяет между собой два важнейших православных праздника — Рождество Христово и Крещение, именуемое также Богоявлением.

Когда начинаются святки

Начинаются они всегда 6 января. Это день накануне Рождества, именуемый Сочельником. Согласно традициям, Святки начинаются с восходом первой звезды на небе 6 числа. Длятся они аж до 18 января — до Крещенского сочельника. Если быть более точными, то также до вечера — до момента освящения воды.

Это всегда был очень важный период для всех верующих и в целом для народа, поскольку люди в это время гуляли и веселились.

Святочные традиции

В 2023 году традиции не изменятся. В период Святок важно будет проводить больше времени в окружении близких и друзей. Это время веселья, ведь начинаются Святки со встречи праздника Рождества. Не следует проводить это светлое время в грусти и унынии, встречая приход Мессии в мир негативом.

Само собой, до наших дней дошли также и различные традиции, связанные с язычеством. Сюда можно отнести гадания. Церковь этого не одобряет, но если не слишком заигрываться с гаданиями на суженого, ничего страшного не произойдет. Ранее мы, кстати, уже рассказывали о самых популярных гаданиях на любовь.

Во время Святок люди старались помнить о самых главных правилах и приметах:

. Если выметать мусор в это время, можно потерять деньги и успех в грядущем году;. В это время полезно делать добрые дела, помогая близким и нуждающимся. Согласно поверьям, это сделает человека более удачливым;. Это может навлечь на вас и ваших близких беды и спровоцировать появление проблем.