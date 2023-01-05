. Кого ждет жесткая экономия и кому нужно быть осторожными с финансами в январе 2023 года: гороскоп

Шести представителям зодиакального круга в январе 2023 года необходимо быть осторожными с финансами. Им не стоит расслабляться, ведь тогда они могут оказаться в затруднительном положении.

Если они не решат финансовые вопросы, то не смогут нормально жить.

Кому нужно быть осторожными с финансами в январе 2023 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Представители этого знака зодиака привыкли к роскоши, поэтому никогда и ни в чем себе не отказывают. Но в январе 2023 года их жизнь изменится кардинальным образом, а все из-за нехватки денежных средств. Им не удастся покрыть все свои расходы и купить себе то, что они пожелают. Овнам придется экономить на самом дорогом и главном в своей жизни — на комфорте. Чтобы суметь сберечь то, что у них есть, представителям знака предстоит воздержаться от любых соблазнов и научиться рационально распоряжаться своими финансами.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В январе Близнецы будут испытывать финансовые трудности, но это касается только женской половины населения. Справиться с этой проблемой им помогут близкие друзья, партнеры и любимый человек. Самим им будет очень сложно решить данную проблему. Главной причиной появления финансовых трудностей станут домашние проблемы, которые уже очень давно требуют внимания и решения. Мужской половине населения будет немного проще, но это еще не значит, что они могут расслабиться и на все «забить». Им стоит заняться подготовкой к дальнейшему карьерному росту.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У Скорпионов не будет времени для того, чтобы отдохнуть и расслабиться. После завершения новогодних праздников они поймут, что в их бюджете появилась большая черная дыра, которую необходимо будет быстро заполнить. В январе им будет очень трудно, ведь они начнут во многом себе отказывать. Все это будет вызывать у них массу негодования, из-за чего они станут нервными и будут срываться на своих близких. Чтобы не испортить отношения с родными, придется учиться справляться со своими эмоциями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы также столкнутся с денежными трудностями в январе. Обычно у них всегда есть финансовая подушка, но только не в этом месяце. Им придется тратить свои средства рационально и взвешенно. Если они это не будут делать, то им предстоит обращаться за помощью к третьим лицам, брать деньги в долг или влезть в кредит.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Многочисленные затраты, которые Козероги будут совершать в январе 2023 года, приведут к тому, что в их кошельке станет пусто. Чтобы хоть как-то продержаться до зарплаты, им предстоит опустошить все свои копилки и заначки. При этом им придется научиться рационально распоряжаться своими доходами. Во многом им предстоит себе отказать, чтобы хоть что-то суметь сэкономить.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В начале месяца Девам придется потратить крупную сумму денег, и причины для этого могут быть очень разные: ремонт в квартире, покупка новой мебели или какое-то вложение. При всем этом ничего не удастся перенести на потом. Именно поэтому представителям знака придется отказаться от импульсивных и ненужных трат. Кроме того, Девы могут попасть под сокращение или быть уволенными с работы по какой-то другой причине.