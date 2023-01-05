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Кристина Асмус новогодние каникулы проводит с дочкой и бойфрендом в Дубае

Кристина Асмус новогодние каникулы проводит с дочкой и бойфрендом в Дубае
Звезда «Интернов», актриса Кристина Асмус встретила Новый год в Дубае, а не в доме Харламова, где живет. Кристина Асмус проводит новогодние праздники в солнечном Дубае вместе с дочкой Анастасией и новым возлюбленным Романом Евдокимовым. Актриса не выставляет совместных фото с бойфрендом из отпуска, однако в его соцсети можно без труда найти недавний снимок из Эмиратов, где на заднем фоне маячит звезда «Интернов». У Кристины же в кадре присутствуют исключительно ее дочь от Гарика Харламова, а также племянница – ребенок ее младшей сестры Карины. Зато Асмус щедро делится подробностями отдыха. Она отметила, что уже второй Новый год улетает в ОАЭ, поскольку на этом настаивает Анастасия.
«Второй раз подряд справляем Новый год в Дубае. Не то, чего я хотела, конечно, но дочь из меня веревки вьет. Это был красивый, теплый, уютный Новый год в компании самых близких и в окружении прекрасных людей. Мы катались на яхте, пели, танцевали и смотрели салют с самой козырной точки Дубая», — описала праздник артистка. В Сети, однако, предположили, что звезда «Интернов» намеренно не осталась на праздники в Москве, чтобы избежать встречи с бывшим мужем, с которым она живет в одном загородном доме.
Напомним, о непростой семейной ситуации Харламова и Асмус стало известно из-за их публичной перепалки в соцсети. Кристина, устав выслушивать шутки юмориста о том, что он отдал ей коттедж в Подмосковье, рассказала правду. Она сообщила, что особняк по-прежнему принадлежит Гарику, а Асмус с дочерью приходиться там оставаться, потому что экс-супруг отказался не только делить дом, но и покупать бывшей жене другую недвижимость.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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