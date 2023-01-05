. Лолита Милявская удивила пунктом в райдере
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Лолита Милявская удивила пунктом в райдере

Лолита Милявская удивила пунктом в райдере
Певица Лолита Милявская борется с давним страхом. Лолита увлеклась пением уже в восьмом классе – ее мама, джазовая певица, взяла девочку на гастроли и она влюбилась в этот мир. Когда Лолите было всего 11 лет, в 1974 году, мать познакомила ее с начинающей певицей Ириной Понаровской, работавшей в те годы в ВИА «Поющие гитары». Понаровская взяла талантливую девочку к себе на подпевки, и Лолита выступала с ней на летних каникулах до окончания школы. Карьера ее развивалась стремительно, Лолита выступает на сцене уже несколько лет. Удивительно, что при таком стаже у артистки остался давний страх, с которым она сражается до сих пор. Сложно поверить, но певица каждый раз волнуется перед концертом и испытывает дичайший стресс.
«Страшное ощущение медвежьей болезни и тошноты. Это дико страшно, настолько страшно, что этот страх не проходил много лет», — рассказала певица. Со временем Лолита нашла для себя способ справляться с этим страхом, и даже включила этот необычный пункт в свой райдер. Перед концертом она надолго запирается одна в гримерке. «Есть незыблемое правило одно, которое я не нарушаю: не общаться ни с одним человеком, даже с родственниками до концерта. И проход за кулисы закрыт, вот это вписано в райдер»,— рассказала Лолита Марковна в интервью в программе Пятого канала «Светская хроника». После концерта она не встречается с поклонниками и спешит домой, где сможет побыть в одиночестве и восстановиться. Единственные люди, на которых артистка не жалеет времени и сил — это мама и дочь. А с недавних пор и возлюбленный, которого Лолита тщательно скрывает от публики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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