. Лунный день сегодня 5 января 2023 года

Луна — самый близкий космический объект, поэтому она очень сильно влияет на нас с вами: на наше настроение, удачу, здоровье. Астрологи рассказали, каким будет влияние ночного светила в пятый день года.

Это будет благоприятный день, причем его можно смело посвящать как работе, так и развлечениям. Ночное светило сегодня не в самом лучшем, но в достаточно стабильном положении, так что в общении и в целом в мире будет преобладать добрая и светлая энергия. Это прекрасное время для того, чтобы научиться быть позитивным человеком. Несите в мир радость и любовь, чтобы получать это обратно.

Фаза Луны: сегодня актуален 13 лунный день. Он пройдет под эгидой растущей Луны в Близнецах. Это последний день пребывания в этом Воздушном Знаке, поэтому к концу дня нас с вами может ожидать легкий внутренний диссонанс. Не переживайте по пустякам и старайтесь идти к целям.

Магнитные бури 5 января: магнитных бурь сегодня не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

позитивный настрой;физические нагрузки;творческая работа;повышение иммунитета.импульсивность;конфликты;крупные финансовые операции;самоанализ;слишком активная и тяжелая работа.

В эти сутки влияние Близнецов может негативно отразиться на желании что-то делать по дому, но лениться точно не стоит. В эти сутки энергии с лихвой хватит для того, чтобы выполнить массу запланированных дел, однако лучше отдавать предпочтение тем делам, которые вас не раздражают. В случае если домашние обязанности вам в тяготу, лучше оставить их и пойти прогуляться. Свежий воздух вернет бодрость духа и мотивацию. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что это один из лучших дней для того, чтобы пригласить домой друзей.

Одежда и талисманы удачи на этот четверг

Яркие одежды помогут вам стать успешнее и поднимут настроение. Астрологи рекомендуют обратить внимание на те оттенки, которые помогут сохранить позитивный настрой. К таковым относится желтый, зеленый, голубой, белый, оранжевый, красный. Натуральные ткани, не сковывающие движений, помогут почувствовать себя «в своей тарелке».

Из талисманов эксперты советуют отдавать предпочтение камням стихии Воздуха: хризопразу, белому кварцу, аметисту, топазу. Из украшений лучше выбирать изделия из энергетически легких металлов типа титана и платины.

Настроение и здоровье 5 января

Вероятность конфликтов в эти сутки мала, поэтому можно заняться совместными делами с близкими или посвятить себя взаимодействию с коллегами. Начав утро с улыбки и четкого плана действий, можно провести день так, как вы того хотите. 13 лунный день подходит для занятий спортом. Рост Луны обеспечивает дополнительный источник сил, поэтому сегодня активные физические нагрузки буду даваться легче.





Влияние позитивных эмоций на нашу жизнь и самочувствие будет крайне велико. Важно лишь направить энергию в нужное русло. Фортуна улыбнется тем, кто будет добр к окружающим и сможет найти повод для улыбок, добрых слов и хороших мыслей.

Любовь и общение по лунному календарю

Новые отношения могут принести много приятных и позитивных эмоций, поэтому в эти сутки можно не бояться знакомиться, назначать романтические свидания. В любовных вопросах важно научиться доверять внутреннему голосу, который поможет избежать неприятностей, связанных с выяснением отношений в семье.

Если эмоции берут верх, лучше заняться спортом, чтобы избежать конфликтов и скандалов. В целом этот день можно назвать временем добра и взаимопонимания. Попробуйте донести свои мысли до своих близких и друзей. Если делать это без криков, вас точно поймут.

Финансы и работа в 13 лунный день

Под влиянием Близнецов важные дела лучше не начинать, потому что на их выполнение может не хватить терпения. Сложности могут возникнуть и при спонтанном решении финансовых вопросов. В связи с таким положением дел лучше всего заняться текущими делами, не требующими больших физических и умственных усилий.

Неуместным будет совершение внеплановых покупок. Большая удача ждет тех. чья работа связана с постоянным общением. Недопонимания и бушующих эмоций сегодня будет меньше, чем обычно. Полезно будет посещать собеседования, рассылать резюме. В такие дни счастье обретают те, кто не боится его искать.