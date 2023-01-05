. Максим Галкин в очередной раз отличился нацисткам высказыванием
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Максим Галкин в очередной раз отличился нацисткам высказыванием

Максим Галкин в очередной раз отличился нацисткам высказыванием
Артист Максим Галкин накликал на себя народный гнев. Юморист уже не знает, как о себе напомнить. Признанный в России иноагентом Максим Галкин* в очередной раз бросил плевок в своих соотечественников. На концерте в Дубае комик со сцены выкрикнул нацистский лозунг: «Героям Слава!».
Некоторые зрители, ненавидящую нашу страну, поддержали юмориста. Но были и те, кто резко осудил выходку артиста. «Артист должен быть артистом и не лезть туда, где не разбирается!», «Максим, а как же Родина? Или продал все?», - пишут люди в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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