. Максим Галкин в очередной раз отличился нацисткам высказыванием

Артист Максим Галкин накликал на себя народный гнев. Юморист уже не знает, как о себе напомнить. Признанный в России иноагентом Максим Галкин* в очередной раз бросил плевок в своих соотечественников. На концерте в Дубае комик со сцены выкрикнул нацистский лозунг: «Героям Слава!».Некоторые зрители, ненавидящую нашу страну, поддержали юмориста. Но были и те, кто резко осудил выходку артиста. «Артист должен быть артистом и не лезть туда, где не разбирается!», «Максим, а как же Родина? Или продал все?», - пишут люди в Сети.