. Маск спросил мнение пользователей Twitter о его вовлечении в политику

Илон Маск спросил пользователей Twitter, надо ли ему вовлекаться в политику

Глава SpaceX, Tesla и владелец Twitter Илон Маск запустил социальной сети опрос о том, стоит ли ему вовлекаться в политику.

Пользователям предложено на выбор два варианта: «держаться в стороне от политики» или «продолжать стрелять себе в ногу». На данный момент большинство проголосовало за второй вариант.

Предприниматель не уточнил, идет ли речь просто о высказываниях или реальном участии в политической деятельности.

Ранееь Илон Маск запустил опрос, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter. Бизнесмен пообещал учесть результаты голосования. За несколько минут до этого он заявил, что отныне внесение «серьезных изменений» в политику социальной сети будет сопровождаться соответствующими опросами. В результате большинство пользователей проголосовало за уход Маска.

