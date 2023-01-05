. Мать-героиня из Екатеринбурга: собака родила сразу 17 щенков (5 фото)

В Екатеринбурге собачка стала настоящей матерью-героиней. Она родила сразу 17 щенков! Хозяева уже подали заявку в Книгу рекордов России, ибо крайне редко встречается такой "урожай". Само собой потомству уже начали подбирать хозяев. Планируется, что в марте, когда малыши окрепнут и пройдут курс вакцинации, они уедут в новые дома. Как сказала заводчица, щенков американского булли в России продают по ценам от 50 до 500 тысяч рублей. Все зависит от размера, окраса и родословной.