. Мать-героиня из Екатеринбурга: собака родила сразу 17 щенков (5 фото)
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Мать-героиня из Екатеринбурга: собака родила сразу 17 щенков (5 фото)

собака родила сразу 17 щенковВ Екатеринбурге собачка стала настоящей матерью-героиней. Она родила сразу 17 щенков! Хозяева уже подали заявку в Книгу рекордов России, ибо крайне редко встречается такой "урожай". Само собой потомству уже начали подбирать хозяев. Планируется, что в марте, когда малыши окрепнут и пройдут курс вакцинации, они уедут в новые дома. Как сказала заводчица, щенков американского булли в России продают по ценам от 50 до 500 тысяч рублей. Все зависит от размера, окраса и родословной.


собака родила сразу 17 щенков
собака родила сразу 17 щенков
собака родила сразу 17 щенков
собака родила сразу 17 щенков
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По материалам: trinixy

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Мать-героиня из Екатеринбурга: собака родила сразу 17 щенков (5 фото)
Мать-героиня из Екатеринбурга: собака родила сразу 17 щенков (5 фото)
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