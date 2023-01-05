. Microsoft объявила о партнерстве в рамках Game Pass с HP, Lenovo, MSI и другими брендами





В рамках прошедшей выставки CES 2023 было представлено немало игровых устройств. В том числе, крупные производители компьютеров и ноутбуков участвовали на мероприятии и показывали свои новинки.

Компания Microsoft в официальном блоге Xbox сегодня объявила о сотрудничестве со многими крупными брендами, которые выпускают ноутбуки и компьютеры для игроков. В рамках сотрудничества игроки при покупке некоторых устройств этих брендов будут получать от 1 месяца подписки на PC Game Pass бесплатно. Вот некоторые из устройств, которые входят в это сотрудничество:

CyberPower Prism 360VMSI Raider GE78Razer Blade 16iBUYPOWER Creator RDY Y40BG201Acer Predator Helios 16 и Predator Helios 18ROG Zephyrus M16Alienware M18HP OMEN 17Lenovo Legion Pro 7i

При покупке этих и многих других устройств с Windows указанных компаний игроки будут получать подписку PC Game Pass, чтобы опробовать их в деле на сотнях игр из сервиса Game Pass.