. Microsoft объявила о партнерстве в рамках Game Pass с HP, Lenovo, MSI и другими брендами
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Microsoft объявила о партнерстве в рамках Game Pass с HP, Lenovo, MSI и другими брендами

Microsoft объявила о партнерстве в рамках Game Pass с HP, Lenovo, MSI и другими брендами


В рамках прошедшей выставки CES 2023 было представлено немало игровых устройств. В том числе, крупные производители компьютеров и ноутбуков участвовали на мероприятии и показывали свои новинки.

Компания Microsoft в официальном блоге Xbox сегодня объявила о сотрудничестве со многими крупными брендами, которые выпускают ноутбуки и компьютеры для игроков. В рамках сотрудничества игроки при покупке некоторых устройств этих брендов будут получать от 1 месяца подписки на PC Game Pass бесплатно. Вот некоторые из устройств, которые входят в это сотрудничество:



CyberPower Prism 360V



MSI Raider GE78



Razer Blade 16



iBUYPOWER Creator RDY Y40BG201



Acer Predator Helios 16 и Predator Helios 18



ROG Zephyrus M16



Alienware M18



HP OMEN 17



Lenovo Legion Pro 7i









При покупке этих и многих других устройств с Windows указанных компаний игроки будут получать подписку PC Game Pass, чтобы опробовать их в деле на сотнях игр из сервиса Game Pass.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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