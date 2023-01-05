. Министр промышленности РФ прилетел на новом МС-21 на предприятие ОАК в Ульяновске

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил ФАУ ЦАГИ в Жуковском и предприятие ОАК Ростеха в Ульяновске. В Ульяновск он прилетел на новом МС-21 в ливрее авиакомпании «Россия». Министра сопровождали гендиректор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь и гендиректор авиакомпании «Россия» Ян Бург, сообщается на сайте ОАК.

В Центральном аэрогидродинамическом институте глава Минпромторга России осмотрел стенд испытаний и прототип кессона композитного крыла разрабатываемого широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Кроме того, Денис Мантуров ознакомился с ходом ресурсных испытаний самолетов МС-21 и SSJ-NEW (RRJ-NEW).

В Ульяновске глава Минпромторга РФ побывал на производственной площадке ПАО «Ил»-Авиастар. Там министру доложили, что предприятие нарастило объем выпуска и темпы производства до пяти тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А в год. Один такой воздушный борт передали Минобороны России в конце декабря.

На производстве благодаря новой технологии удалось удалось снизить трудоемкость, не жертвуя точностью сборки. Новая версия Ил-76МД-90А создана из отечественных комплектующих, у нее возросла дальность полета и перевозимая нагрузка, улучшилась точность самолетовождения и десантирования, качество радиосвязи.

В декабре самолет МС-21 получил одобрительные документы от Росавиации: его двигатель и крыло заменят на отечественные. В 2025 году году в России стартует серийное производство МС-21. После летных испытаний в 2024 году борт получит сертификат.