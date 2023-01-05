. Минобороны: авиация ВКС России сбила самолеты МиГ-29 и Су-25 ВСУ

В Министерстве обороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции. В ДНР и Николаевской области истребительная авиация ВКС России сбила самолеты МиГ-29 и Су-25 ВСУ. В ЛНР и ДНР российские военнослужащие уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника. Также ликвидировали две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

На Купянском направлении войска РФ за сутки уничтожили более 40 военнослужащих противника, а также два автомобиля. Рядом с Лиманом Первым в Харьковской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу противника.



На Красно-Лиманском направлении российские войска нанесли артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества. За сутки на этом направлении противник потерял более 150-ти военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа.



На Донецком направлении войска РФ продолжают наступательные действия. За сутки ВСУ потеряли свыше ста военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей. На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск рядом с Дорожнянкой ДНР. ВС РФ отразили контратаки, противник отброшен на исходные позиции.

Удары артиллерии РФ в районах населенных пунктов Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики, а также Червоное Запорожской области за сутки уничтожили свыше 180-ти военнослужащих противника, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 107-ми районах.

В Запорожской области и Донецкой Народной Республике военнослужащие РФ ликвидировали пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ. Рядом с Краматорском в ДНР уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников.



В ходе контрбатарейной борьбы неподалеку от города Артёмовск Донецкой Народной Республики войска РФ вскрыли позицию и уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня «Ураган». В Харьковской и Запорожской областях на огневых позициях ликвидировали три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». У Серебрянки в ДНР уничтожили вместе с расчетом гаубицу Д-20. Противовоздушная оборона за сутки ликвидировала шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 357 самолетов, 199 вертолетов, 2813 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7408 танков и других боевых бронированных машин, 968 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3772 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7920 единиц специальной военной автомобильной техники.