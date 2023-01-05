. На Xbox в Microsoft Store можно купить 2 игры по цене 1 от издательства Electronic Arts
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На Xbox в Microsoft Store можно купить 2 игры по цене 1 от издательства Electronic Arts

На Xbox в Microsoft Store можно купить 2 игры по цене 1 от издательства Electronic Arts


В Microsoft Store на приставках Xbox стало доступно специальное предложение при покупке игр издательства Electronic Arts для Xbox One и Xbox Series X | S. Игроки могут купить 2 игры по цене 1. Стоимость дешевой игры в комплекте, который игрок может собрать сам из проектов EA, обнулится, и игрок получит 2 игры по стоимости дорогого проекта из комплекта.

Список игр, которые можно приобрести в рамках этой акции от EA, небольшой. В него входят различные спортивные проекты 2022 года выпуска и новый Need for Speed. Чтобы приобрести игры по данном спецпредложению, в Microsoft Store нужно зайти на страницу игры, которая входит в акцию, а из нее уже можно будет перейти на страницу спецпредложения.


Действует данная акция не во всех регионах, она точно работает на территории США и Великобритании. Стоит сказать, что несколько недель назад подобным образом можно было купить 2 игры Ubisoft по цене 1.

Акция будет действовать до 9 января 2023 года.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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