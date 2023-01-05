. Никита Михалков оказался в больнице в тяжелом состоянии

Как сообщает пресса, актер и режиссер Никита Михалков попал в больницу. У режиссера коронавирус. В четверг, 5 января, известный режиссер Никита Михалков попал в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ему коронавирус.Изначально скорая привезла Михалкова в ГКБ № 67. Однако затем медики приняли решение перевезти его в другую больницу с помощью реанимационной бригады. У Никиты Сергеевича - ковидная пневмония, врачи оценивают его состояние как тяжелое, передает Baza.