. Никита Михалков оказался в больнице в тяжелом состоянии
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Никита Михалков оказался в больнице в тяжелом состоянии

Никита Михалков оказался в больнице в тяжелом состоянии
Как сообщает пресса, актер и режиссер Никита Михалков попал в больницу.   У режиссера коронавирус. В четверг, 5 января, известный режиссер Никита Михалков попал в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ему коронавирус.
Изначально скорая привезла Михалкова в ГКБ № 67. Однако затем медики приняли решение перевезти его в другую больницу с помощью реанимационной бригады. У Никиты Сергеевича - ковидная пневмония, врачи оценивают его состояние как тяжелое, передает Baza.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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