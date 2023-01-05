. Новая амбулатория в Березовом начнет работать весной 2023 года
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Новая амбулатория в Березовом начнет работать весной 2023 года

Новая амбулатория в Березовом начнет работать весной 2023 года

Новая амбулатория в поселке Березовый Марковского МО примет первых пациентов весной 2023 года. Монтаж медучреждения уже завершили, благоустроили территорию вокруг, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Осталось только решить вопрос с подключением здания к централизованному водоснабжению. Готовность объекта проверил 5 января губернатор региона Игорь Кобзев.

В амбулатории будут вести прием врачи терапевты, педиатры, акушер-гинеколог, стоматолог. Откроется физиокабинет и дневной стационар на четыре койки. Медучреждение строили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». На возведение амбулатории выделили 35 миллионов рублей. Из них 2,7 миллиона рублей предусмотрено на закупку медицинского оборудования. Учреждению предстоит получить экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии Иркутской области, санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию на медицинскую деятельность.

Глава региона подчеркнул, что необходимо обеспечить транспортную доступность к амбулатории. Для этого специалисты рассмотрят возможность переноса модульной конструкции медицинского учреждения на пологий участок. Строительство врачебной амбулатории началось в апреле 2022 года.


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По материалам: irk

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