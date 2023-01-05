. Новый блок школы в поселке Большой Луг откроют в 2023 году

В 2023 году в поселке Большой Луг Шелеховского района откроют новый блок школы №8, предназначенный для младших классов. На объекте 5 января побывал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Стоимость строительства объекта — около 340 миллионов рублей. Здание готово на 98%, осталось завершить отделочные работы и завезти мебель и оборудование. Работы проводятся по региональному проекту «Развитие образования».

Сейчас ученики младших классов занимаются в блоке старшей школы. Занятия проходят в две смены. Всего в школе 619 учеников. Губернатор отметил, что на 2024 год планируют капитальный ремонт основного блока этого образовательного учреждения.

Помещение начального блока школы №8 поселка Большой Луг закрыли в 2015 году из-за аварийного состояния. Строительство нового здания началось в 2020 году. В августе 2022 года Игорь Кобзев проверял строительство нового блока школы в поселке Большой Луг. Тогда готовность объекта составляла 60%.