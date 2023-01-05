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Опубликованы переговоры польских наемников в зоне спецоперации

Безсонов опубликовал переговоры терпящих потери польских наемников в зоне спецоперации≈1200наемников из Польши

погибли на Украине с начала спецоперации

Кроме того, больше всего участвующих в конфликте на стороне Киева

 наемников приехало именно из Польши, отмечает газета. До этого такую же информацию сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что всего из Польши приехали более 5 тысяч военных. Всего на стороне Киева участвуют в боевых действиях наемники из более чем 40 стран.

Помощник главы Чечни по силовому блоку, командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины под Сватово, Червонопоповкой и Кременной почти полностью состоят из иностранных наемников. По его словам, большую их часть составляют поляки, которые выдают себя за добровольцев, но на самом деле являются кадровыми военнослужащими Вооруженных сил Польши.



Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по наемникам

Более 130 наемников были уничтожены в результате удара ВКС России по пунктам дислокации иностранного легиона в районах Масляковки и Краматорска 3 января, сообщило Минобороны России. За день до этого, 2 января, сообщалось, что российские войска в ходе спецоперации нанесли удар по пунктам временного размещения подразделений иностранного легиона. В результате более 70 иностранных наемников были уничтожены.

По словам военного корреспондента Андрея Коца, из-за западных наемников у ВСУ возникают проблемы. По его словам, украинцы пытаются всеми силами эвакуировать их тела с поля боя, что влечет еще большие потери среди личного состава. При этом он выразил мнение, что иностранцы не оказывают значительного влияния на эффективность ВСУ, так как украинцы действуют намного грамотнее, чем их европейские союзники.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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