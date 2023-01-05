. Парад планет: нужно ли ожидать это явление в 2023 году
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Парад планет: нужно ли ожидать это явление в 2023 году

Парад планет: нужно ли ожидать это явление в 2023 году

В астрологическом аспекте парад планет считается одним из самых сильных и разрушительных явлений, несущих в себе значительные трансформации для всего живого на Земле. Стоит ли ожидать это явление в 2023 году и как к нему подготовиться, учитывая возможность его негативного влияния?

Что представляет собой парад планет как астрономическое явление

С точки зрения науки, парад планет — это природное явление, наблюдаемое с Земли, когда несколько планет Солнечной системы выстраиваются в ряд друг за другом.

Парад планет может быть полным или, как его еще называют, «великим», когда в нем принимают участие больше шести планет. Это исключительно редкое явление, которое случается не чаще одного раза в столетие.


Большой парад, в котором участвуют 5-6 планет, наблюдается несколько раз в столетие. Последний раз земляне могли наблюдать его в 2020 году, следующий должен произойти в 2040.

Практически ежегодно происходят малые парады, в которых принимают участие 4 планеты, еще чаще мини-парады из трех планет.

Парад планет с точки зрения астрологии

Астрологический аспект парада планет, то есть их скопления в одном секторе небесного пространства, а нередко и в одном знаке, заключается в их сильном влиянии на земные процессы. Астрологи называют это «моментом силы», который считается довольно опасным, поскольку обладает мощной энергетикой. Он может оказывать существенное влияние на энергетический потенциал и судьбу каждого человека.


Особенно опасными и разрушительными могут быть полные и большие парады планет, которые способны влиять на большие массы людей, менять ход истории и судьбу всего человечества. Они нередко становятся причиной войн, восстаний и политических конфликтов.

Парады планет в 2023 году

В 2023 году будут наблюдаться только мини-парады с участием трех планет. Их будет несколько в течение года.


Мини-парады планет не так масштабны в своих негативных воздействиях, но в некоторых случаях могут становиться причиной конфликтов и неблагоприятных событий. Поэтому стоит на них обращать внимание и стараться в этот период не принимать важных решений, следить за своими эмоциями и держать под контролем любую ситуацию.

# Общество
По материалам: rsute

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