. Певица Нюша раздвинула ноги перед поклонниками
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Певица Нюша раздвинула ноги перед поклонниками

Певица Нюша раздвинула ноги перед поклонниками
Певица Нюша поделилась откровенным фото. Артистка сразила поклонников своей растяжкой. Нюша уже много лет выступает на сцене. Она выпустила множество хитов, но в последние несколько лет певица решила посвятить себя семье. Лишь недавно артистка отметила первый день рождения сына Саффрона. Она растит его в Дубае, как и дочку Серафиму-Симбу. Звезда недавно приехала в Москву, но всего на несколько недель. 
Не так давно Нюша призналась, что пережила измену в семье. Поклонники догадались, что речь идет  про ее мужа Игоря Сивова. После этого певица стала чаще одеваться особенно откровенно. Также она занимается спортом, чтобы вернуться в форму. На этот раз артистка решила запечатлеться во время растяжки. Она в футболке и без юбки закинула ногу за голову, засветив зону бикини. Звезда тянула стройные ножки. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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