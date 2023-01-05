. Певица Нюша раздвинула ноги перед поклонниками

Певица Нюша поделилась откровенным фото. Артистка сразила поклонников своей растяжкой. Нюша уже много лет выступает на сцене. Она выпустила множество хитов, но в последние несколько лет певица решила посвятить себя семье. Лишь недавно артистка отметила первый день рождения сына Саффрона. Она растит его в Дубае, как и дочку Серафиму-Симбу. Звезда недавно приехала в Москву, но всего на несколько недель.Не так давно Нюша призналась, что пережила измену в семье. Поклонники догадались, что речь идет про ее мужа Игоря Сивова. После этого певица стала чаще одеваться особенно откровенно. Также она занимается спортом, чтобы вернуться в форму. На этот раз артистка решила запечатлеться во время растяжки. Она в футболке и без юбки закинула ногу за голову, засветив зону бикини. Звезда тянула стройные ножки.