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Певица Слава устала от праздников

Певица Слава устала от праздников
Певица Слава только погуляла на свадьбе дочери, как грянул Новый год, а вслед за ним и ее день рождения.   Последние месяцы у дочери Славы выдались насыщенные: не успела отгреметь свадьба, как настали новогодние каникулы, а следом за ними — день рождения. Девушка вновь собрала вокруг себя близких и друзей. В конце 90-х певица Слава родила от Константина Морозова дочь Александру. Сегодня девушке исполнилось 24 года. Именинница с удовольствием рассказала о планах на торжественный вечер. По ее словам, праздник предстоит скромный: уютные посиделки с самыми близкими людьми.
«Еду сначала в салончик, а потом к семье и друзьям. Сегодня посидим тихо-мирно за обедом. А потом — открывать подарки!» — радуется Александра. Впрочем, и счастливая мама охотно делится подробностями праздника в личном блоге. Она опубликовала кадры с семейного собрания. За большим столом уместились родные девушки, новоиспеченный муж и верные друзья. А на столе, в ярких тарелках, расположились… запеченные поросята! «Хрю-хрю-хрю! Хорошо, что сегодня не год свиньи», — смеется исполнительница хита «Попутчица».
Певица одна из первых покинула день рождения дочери, прихватив с собой букет. Артистка пожаловалась на то, что праздники дались ей очень тяжело и нужно немного времени для восстановления. Напомним, прямо перед Новым годом Слава рассталась с гражданским мужем — Анатолием Данилецким. О причинах разлада в семье 42-летняя брюнетка решила не рассказывать поклонникам.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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