. Принц Гарри нарядился нацистом, по совету брата
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Принц Гарри нарядился нацистом, по совету брата

Принц Гарри нарядился нацистом, по совету брата
Принц Гарри рассказал о вопиющем случае. В королевской семье вспыхнул новый скандал. Принц Гарри написал мемуары, выдержки из которых уже наделали много шума в обществе. Королевич утверждает, что в 2005 году его брат Уильям и его невеста Кейт заставили его надеть на празднование Хэллоуина нацистскую униформу.
«Я колебался между нацистом и пилотом. Позвонил брату и Кейт», - пишет в книге Гарри. «Определенно нацист», - сказали они. Гарри примерил костюм для них. «Блеск! Хуже, чем трико Уильяма! Максимально нелепо. Надо брать!».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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