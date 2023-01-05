. Принц Гарри нарядился нацистом, по совету брата

Принц Гарри рассказал о вопиющем случае. В королевской семье вспыхнул новый скандал. Принц Гарри написал мемуары, выдержки из которых уже наделали много шума в обществе. Королевич утверждает, что в 2005 году его брат Уильям и его невеста Кейт заставили его надеть на празднование Хэллоуина нацистскую униформу.«Я колебался между нацистом и пилотом. Позвонил брату и Кейт», - пишет в книге Гарри. «Определенно нацист», - сказали они. Гарри примерил костюм для них. «Блеск! Хуже, чем трико Уильяма! Максимально нелепо. Надо брать!».