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Принц Гарри пожаловался на нападение брата Уильяма из-за Меган Маркл: "Я упал на собачью миску"

Принц Гарри пожаловался на нападение брата Уильяма из-за Меган Маркл: "Я упал на собачью миску"

На следующей неделе выйдут в свет мемуары принца Гарри. Как считают британские СМИ, книга "вызовет ярость" в королевской семье. В частности, в автобиографии рассказывается о драке братьев из-за Меган Маркл.

В книге под названием "Запасной" принц Гарри рассказал о ссоре с братом, произошедшей в Лондоне в 2019 году.


Причиной конфликта стала супруга принца Гарри - скандальная американская актриса Меган Маркл. Уильям хотел обсудить с родственником "катастрофу" в их братских отношениях, а также громкие публикации в прессе, касающиеся королевской семьи. 

Гарри счел "грубой и резкой" жалобу брата на Меган Маркл, что привело к словесной перепалке. Родственники "обменялись оскорблениями", а затем Уильям якобы и вовсе напал на младшего брата после ответной жалобы последнего на отсутствие поддержки от него.

"Все произошло очень быстро <…> Он схватил меня за воротник, сорвал ожерелье и повалил на пол. Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал там какое-то время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался", - цитирует Guardian отрывок из автобиографии принца.


Принц Гарри рассказал о реакции Меган Маркл на его драку с Уильямом

Супруга принца Гарри через некоторое время после произошедшего заметила на его спине "царапины и синяки".

Рассказ избранника о его драке со старшим братом заставил Меган Маркл "сильно грустить", пожаловался принц в книге.

По словам Гарри, впоследствии Уильям все же принес ему извинения. До этого в интервью каналу ITV Гарри утверждал, что хотел бы "вернуть своего брата", однако королевская семья не желает мириться с ним, поскольку принц желает "семью, а не институцию".

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По материалам: uposters.ru

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