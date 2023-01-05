. Принц Гарри заявил, что его брат Уильям едва его не убил

Принц Гарри поделился шокирующей историей. Еще недавно казалось, что конфликт между братьями заключается в том, что оба просто не желают общаться друг с другом. Но, по словам принца Гарри, Уильям нападал на него и пытался нанести увечья. Драка между принцами произошла несколько лет назад — после того, как Гарри женился на бывшей актрисе Меган Маркл. Уильям пожаловался на брюнетку, что очень не понравилось его младшему брату. После этого между родственниками завязалась драка. Гарри пытался успокоить разгорячившегося Уильяма, но ничего не помогло. «Он поставил воду, назвал меня другим именем, а затем набросился на меня. Все произошло так быстро, так быстро! Вилли схватил меня за воротник, сорвал с меня цепочку и повалил на пол. Я приземлился на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я лежал там мгновение, ошеломленный, затем встал на ноги и сказал ему убираться», — поделился 38-летний муж Меган в своей книге Spare.Спустя какое-то время Уильям все же попросил прощения у брата и попросил его не рассказывать об этом инциденте Меган, которая и без того испытывала сильный стресс из-за травли со стороны прессы. Напомним, отношения в королевской семье обострились в начале 2020 года — когда Меган и Гарри приняли решение переехать из Великобритании в США. В Америке на свет появился второй ребенок супругов — дочь Лилибет Диана. В данное время пара не планирует возвращаться к родне и своим полномочиям. «В 2019 году я стала главным объектом для троллинга во всем мире. Даже когда я была в отпуске по уходу за малышом и практически не появлялась на публике, меня просто сносил шквал негатива, это практически невозможно пережить», — сетовала в свое время Маркл, отмечая, что не хочет вспоминать годы жизни с близкими мужа, пишет The Guardian.