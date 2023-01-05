. Путин в беседе с Эрдоганом подтвердил открытость РФ к диалогу
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Путин в беседе с Эрдоганом подтвердил открытость РФ к диалогу

Путин в беседе с Эрдоганом подтвердил открытость РФ к диалогу

Президент России Владимир Путин в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил открытость России к диалогу при условии выполнения Киевом известных требований и учета новых территориальных реалий. Об этом по итогам телефонных переговоров глав России и Турции сообщается на сайте Кремля.

На это российский лидер указал в свете обозначенной готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта на Украине. Глава России также отметил деструктивную роль западных стран, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой.

При обсуждении реализации стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России Путин подчеркнул необходимость комплексного подхода, подразумевающего устранение барьеров для российского экспорта, следует из сообщения Кремля. 

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики. «Отмечено приоритетное значение реализации таких стратегически значимых совместных проектов, как создание в Турции регионального газового хаба и строительство АЭС «Аккую», — сообщила пресс-служба.

Лидеры России и Турции также коснулись темы сирийского урегулирования и дали позитивную оценку проведенной в Москве встречи министров обороны с участием руководителей разведывательных служб России, Турции и Сирии в декабре 2022 года. Главы государств выразили надежду, что трехсторонний формат контактов будет способствовать кардинальному улучшению обстановки в республике, восстановлению ее территориальной целостности, а также решению проблем с беженцами.

«Лидеры обменялись поздравлениями по случаю Нового года и условились о продолжении контактов на различных уровнях», — сообщили в Кремле.

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По материалам: pnp.ru

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